به گزارش خبرگزاری مهر، تیم استان متشکل از محمدرضا ثقفی، عرفان عسکری، محمد کاظمی نسب، کاظم فقیه خراسانی، سامان دهقانی فیروزآبادی، معراج راغب، حسین رستگاری با مربیگری حسین طالعی اردکانی در رقابت‌های بدمینتون نوجوانان کشور به مصاف حریفان خود می‌روند.

این رقابت‌ها از 11 شهریور ماه به مدت پنج روز در استان فارس برگزار خواهد شد.



قضاوت داور یزدی در هفته هفتم رقابت های فوتبال لیگ برتر کشور



داور یزدی دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و فجر سپاسی شیراز را پرچم میزند.



سعید علی‌نژادیان داور بین المللی استان یزد در هفته هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر کشور در دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و فجر سپاسی شیراز را به عنوان کمک داور اول حضور خواهد داشت.



تورج حق وردی داور وسط و اسد حاج محمد کمک داور دوم و خداداد افشاریان ناظر داوری این مسابقه هستند.



نخستین پیروزی تیم گلساپوش یزد در لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور

تیم گلساپوش یزد در هفته نخست لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور مقابل موج گناوه بوشهر به پیروزی دست یافت.



تیم گلساپوش یزد در هفته نخست لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور در ورزشگاه گناوه بوشهر به مصاف تیم موج گناوه این شهر رفت که با نتیجه پنج بر چهار حریف خود را شکست داد.

حمیدرضا دهقانی سه گل، سید علی ناظم و محمد علی مختاری برای تیم گلساپوش و احمد دهقانی سه گل و علیرضا علیزاده برای موج گناوه بوشهر گلزنی کردند.

تیم گلساپوش یزد در هفته دوم این رقابت ها در روز سه شنبه 14 شهریور از ساعت 18 در ورزشگاه سلمان محمود آباد یزد به مصاف ویژن اصفهان می رود.



مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور با حضور هشت تیم برگزار می شود.