پروژه مهر ماندگار گرمی 187 میلیارد ریال کسری اعتبار دارد

عزیز صحرایی ظهر چهار شنبه در حاشیه بازدید از روند اجرایی پروژه مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی انگوت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون هفت پروژه مهر ماندگار در این شهرستان اجرا می شود.

به گفته وی پروژه های مهر ماندگار شهرستان گرمی با اعتبار بالغ بر هزار و 434 میلیارد و 510 میلیون ریال در حال اجرا است که حداکثر تا نیمه سال آینده تمامی پروژه ها به بهره برداری می رسد.

صحرایی با بیان اینکه یکی از مهمترین پروژه های درمانی این شهرستان مرکز بهداشتی درمانی انگوت است، تاکید کرد: این پروژه با اعتبار پنج میلیارد ریال آغاز شده و تاکنون یک میلیارد و 700 میلیون ریال از این رقم تامین شده است.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی 50 درصدی این طرح مهم حوزه بهداشت متذکر شد: این پروژه با روند اجرایی فعلی اسفند ماه سال جاری افتتاح خواهد شد.

فرماندار گرمی با اشاره به وضعیت پروژه های آبرسانی این شهرستان تصریح کرد: دو پروژه آبرسانی برزند و شهید رجایی در گرمی در حال اجرا است.

وی همچنین متذکر شد: مجتمع آبرسانی برزند نیز به عنوان پروژه مهر ماندگار با ظرفیت آبرسانی چهار هزار و 108 نفر با پیشرفت 60 درصدی در بهمن ماه سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

صحرایی اضافه کرد: پروژه مجتمع آبرسانی شهید رجایی با ظرفیت آبرسانی دو هزار و 396 نفر با پیشرفت فیزیکی 90 درصد تا پایان شهریور ماه سال جاری به اتمام خواهد رسید.