توجه به هزینه باید در دستور کار معاونت های خدمات شهری قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ محمد جواد کولیوند قبل از ظهر چهارشنبه در بیست نهمین نسشت کمیته معاونان خدمات شهری کلانشهرهای کشور که در سالن جلسات مجتمع فرهنگی ورزشی میلاد کرج برگزار شد، اظهار داشت: توجه به هزینه باید در دستور کار معاونت ها خدمات شهری قرار گیرد و این معاونت ها باید به سمت طرح و برنامه های جدید که هزینه های را کاهش می دهد بروند.



وی افزود: یکی از پازل های اقتصاد مقاومتی کنترل هزینه ها و مصرف مردم است بنابراین باید هزینه ها کاهش پیدا کند.



نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ارزیابی از علمکرد شما باید توسط مردم صورت گیرد و باید این امر را نظامند کنید و دستگاه ها را رها کنید و از مردم کمک بگیرد و اگر نمره خوب بود نباید مغرور شوید.

کولیوند با اشاره سه بحث بین الملی، فضای کشور و خاورمیانه، اضافه کرد: شواهد نشان می دهد دستگاه های بین المللی و 1+5 خواهان استمرار ادامه بحث ایران هستند تا ایران را خسته کنند.



وی با تاکید بر اینکه اقتصاد واحد، پول واحد و بانک واحد باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: جلوگیری از فشار اقتصادی و تحریم ها در گرو توجه به این سه موضوع است.



نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر کشورهای جنبش عدم تعهد در این سه حوزه حرکت کنند و پول و اقتصاد واحد داشته باشند بسیار از مشکلات حل خواهد شد.



تحریم بانک مرکزی به معنی اعلام جنگ است



وی با بیان اینکه تحریم بانک مرکزی یک کشور به معنی جنگ است، اضافه کرد: در بخش خاورمیانه غربی ها به دنبال این هستند که مقاصد خود را در خاورمیانه پیاده کنند.



نگاه ما به خاورمیانه استراتژی و آرمانی است



نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نگاه ما به خاورمیانه استراتژی و آرمانی است، اضافه کرد: باید نقش اساسی را در خاورمیانه به ویژه سوریه بازی کنیم.



کولیوند با بیان اینکه در حال حاضر هفت گروه تروریستی در سوریه در حال جنگ هستند، اضافه کرد: اساس هدف دشمن در داخل کشور سوریه این است که مردم را نسبت به نظام ناامید کنند و هم اکنون همین هدف را در ایران دنبال می کنند.



نظام دموکراسی زمانی موفق است که مردم را به نظام دلگرم کند



وی افزود: نظام دموکراسی زمانی موفق است که مردم را به نظام دلبند و دلگرم کند و این زمانی اتفاق می افتاد که خدمت به مردم بیشتر صورت گیرد.



نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مهم این است که در این فضای خدمت رسانی استاندارد ها را رعایت کنیم و اگر در خدمات شهری خدمت می کنیم یک استاندارد برای خود تعریف کنیم و ببینم که استانداردهای ما در چه قسمتی قرار دارد.



امروز یکی از وظایف جدی ما خدمت صادقانه به مردم است



وی با بیان اینکه امروز یکی از وظایف جدی ما خدمت صادقانه به مردم است، اضافه کرد: باید به سمت و سوی خدمت بهتر پیش برویم.



کولیوند با اشاره به اینکه مردم ولی نعمت ما هستند، افزود: اخلاق مداری باید سرلوحه کار باشد و در هر کجایی که اخلاق زیر سئوال برود موفق حاصل نخواهد شد.



نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: اخلاق در اقتصاد، ورزش، خانواده، ‌فرهنگ و... اگر رعایت شود مردم به سمت شما خواهند آمد.



وی اظهارداشت: قانون پسماند و مدیریت واحد شهری در حال پیگیری است اگر تحقق پیدا کند نفع آن بر سر سفره های مردم خواهد رفت.