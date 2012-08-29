سارق حرفه ای سیم برق در کرمانشاه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار "کشوری" فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در خصوص خبر فوق اظهار داشت : در پی ارجاع یک فقره پرونده بهمراه دو نفر متهم به سرقت سیم برق از کلانتری 17 کرمانشاه به پلیس آگاهی استان ، پیگیری موضوع به ماموران شعبه دو اداره مبارزه با سرقت آن پلیس محول شد.

سردار "کشوری" ادامه داد : ماموران پلیس آگاهی در بازجویی های فنی و تخصصی خود دریافتند یکی از متهمان دستگیر شده مرتکب سرقت نشده است که در این رابطه با دستور مقام وی آزاد شده و تحقیق از دیگر متهم پرونده با جدیت بیشتری در دستور کار ماموران قرار گرفت.

رییس پلیس استان کرمانشاه افزود : متهم مذکور که در تحقیقات اولیه منکر هرگونه سرقت بود در بازجویی های مستمر بعمل آمده چاره ای جز اعتراف نداشت و از 10 فقره سرقت سیم برق در نقاط مختلف سطح شهر کرمانشاه پرده برداشت.

سردار "کشوری" ضمن اشاره به شناسایی کلیه محل های سرقت و دعوت از نماینده حقوقی شرکت توزیع برق استان جهت پیگیری پرونده تصریح کرد : میزان خسارت وارده به شبکه برق استان در رابطه با این سرقت ها بیش از 59 میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در خاتمه خاطر نشان کرد : متهم پس از تکمیل پرونده با دستور مقام قضایی روانه زندان مرکزی کرمانشاه شد.