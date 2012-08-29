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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۰۴

سارق حرفه ای سیم برق در کرمانشاه دستگیر شد

سارق حرفه ای سیم برق در کرمانشاه دستگیر شد

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری یک سارق حرفه ای سیم برق و اعتراف وی به 10 فقره سرقت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار "کشوری" فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در خصوص خبر فوق اظهار داشت : در پی ارجاع یک فقره پرونده بهمراه دو نفر متهم به سرقت سیم برق از کلانتری 17 کرمانشاه به پلیس آگاهی استان ، پیگیری موضوع به ماموران شعبه دو اداره مبارزه با سرقت آن پلیس محول شد.

سردار "کشوری" ادامه داد : ماموران پلیس آگاهی در بازجویی های فنی و تخصصی خود دریافتند یکی از متهمان دستگیر شده مرتکب سرقت نشده است که در این رابطه با دستور مقام وی آزاد شده و تحقیق از دیگر متهم پرونده با جدیت بیشتری در دستور کار ماموران قرار گرفت.

رییس پلیس استان کرمانشاه افزود : متهم مذکور که در تحقیقات اولیه منکر هرگونه سرقت بود در بازجویی های مستمر بعمل آمده چاره ای جز اعتراف نداشت و از 10 فقره سرقت سیم برق در نقاط مختلف سطح شهر کرمانشاه پرده برداشت.

سردار "کشوری" ضمن اشاره به شناسایی کلیه محل های سرقت و دعوت از نماینده حقوقی شرکت توزیع برق استان جهت پیگیری پرونده تصریح کرد : میزان خسارت وارده به شبکه برق استان در رابطه با این سرقت ها بیش از 59 میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در خاتمه خاطر نشان کرد : متهم پس از تکمیل پرونده با دستور مقام قضایی روانه زندان مرکزی کرمانشاه شد.

کد مطلب 1683893

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