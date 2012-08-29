نمایشگاه توانمندیهای کانونهای مساجد گلستان برگزار می شود

مهدی بیکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این جشنواره قرار بود پیش از این برگزار شود که با هماهنگیهای صورت گرفته نمایشگاه توانمندیهای کانونهای مساجد استان نیمه دوم سالجاری برگزار می شود.

وی گفت: جشنواره قرآنی مدهامتان نیز به مناسبت دهه کرامت از 30 شهریورماه تا هفت مهرماه با شرکت 240 کانون فرهنگی مساجد برگزار می شود.

وی اظهار داشت: این جشنواره در رشته های، قرائت، حفظ کل، اذان ویژه موذنان در گروههای سنی زیر و بالای 16 سال برگزار می شود.

وی عنوان کرد: مفاهیم نهج البلاغه، ترتیل، قرائت حمد و سوره در گروه هشت تا 15 سال و تفسیر است که این جشنواره در استانهای مختلف برگزار می شود.

به گفته بیکی، این جشنواره امسال در خوزستان برگزار می شود و ثبت نام از متقاضیان یکماه گذشته آغاز شده است.