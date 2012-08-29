وحشیگریهای بی حساب ارتش اسرائیل علیه کودکان بی دفاع فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" یک سازمان غیر دولتی اسرائیلی موسوم به "شکستن سکوت" متشکل از سربازان سابق اسرائیلی در گزارشی به آزار و اذیت کودکان فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست پرداخت.

در این گزارش یکی از کهنه سربازان اسرائیلی توضیح می دهد که چگونه یک مامور گشت اسرائیلی یک نوجوان فلسطینی را مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت قرار داد.

در این توضیحات که در گزارش سازمان "شکستن سکوت" آمده است از زبان یک کهنه سرباز اسرائیلی نوشته شده است که ما یک نوجوان فلسطینی که بسیار ترسیده بود را پیدا کردیم که یک مامور گشت اسرائیلی وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار داده بود و سپس وی را در کوچه و خیابان می کشید و در بین راه این مامور اسرائیلی مرتبا از جوان فلسطینی می پرسید که می خواهی بمیری؟ می خواهی همینجا و همین حالا بمیری؟

در این گزارش حدود 47 مورد از اقدامات خشونت بار ارتش اسرائیل علیه کودکان و نوجوانان فلسطینی ذکر شده است.

در این گزارش اشاره شده است که مامور گشت اسرائیلی یک نوجوان فلسطینی را کشان به کشان به یک خرابه برده و در آنجا وی را با یک چوبدستی مورد ضرب و شتم قرار داد و زمانی که خانواده جوان برای نجات وی آمدند وی این نوجوان فلسطینی را کشان کشان از ساختمان بیرون آورده و یک هفت تیر را در دهان وی قرار داده و فریاد می زد که اگر کسی نزدیک شود من این نوجوان را می کشم ،من را عصبانی نکنید؛ من رحم و مروت ندارم.

سازمان "شکستن سکوت" گزارش اخیر خود را بر مبنای اظهارات حدود سی سرباز سابق اسرائیلی که بین سالهای 2005 تا 2011 در خدمت بودند تنظیم کرده است. در این گزارش به وقایعی اشاره شده که به روزمرگیهای مردم فلسطین تبدیل شده است.

در این گزارش بر اساس اظهارات کهنه سربازان اسرائیلی به جنگ کوچکی که بین نیروهای اشغالگر صهیونیستی و کودکان فلسطینی وجود دارد اشاره شده است. نوجوانانی در سنین شاید پانزده سال و البته کودکان ده ساله توسط سربازان اسرائیلی با خشونت بیش از حد مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. در این گزارش بر اساس گفته های سربازان سابق اسرائیلی آمده است که چگونه یک نیروی اسرائیلی طول یک خیابان را طی کرده و کودکان بی دفاع فلسطینی را با چوبدستی مورد ضرب و شتم قرار داده در حدی که آنها غش می کنند. برخی کودکان نیز توسط سربازان اسرائیلی مجبور می شوند که سرود ملی صهیونیستها را بخوانند و برخی نیز در پستهای بازرسی در صورتی که دستورات سربازان اسرائیلی را اجرا نکنند شدیدا کتک می خورند.

در این گزارش همچنین آمده است اعمال خشونت علیه فلسطینیان از طرف سربازان اسرائیلی یک امر رایج است. زمانی که حالت کسالت به سربازان اسرائیلی دست می دهد مثلا یک نارنجک را از پنجره یک مسجد به داخل پرتاب می کنند.

یک سرباز اسرائیلی سابق دیگر در این گزارش ذکر کرده است که چگونه از کودکان فلسطینی به عنوان سپر انسانی در درگیریها استفاده می شود.

