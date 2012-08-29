به گزارش خبرگزاری مهر، شیوشانکار منون مشاور امنیت ملی نخست وزیر هند با سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری و دبیرشورایعالی امنیت ملی صبح امروز دیدار و گفتگو کرد.

دبیرشورایعالی امنیت ملی در این دیدار با اشاره به ظرفیت های جنبش عدم تعهد برای تاثیرگذاری بر مناسبات بین المللی و ایجاد یک نظام جدید مشارکتی در جهان بر مبنای عدالت، همکاری بیش از پیش کشورهای بنیان گذار و موثر در این جنبش از جمله ایران و هند را برای طراحی و ایجاد ساز و کارها و ساختارهای اقتصادی، مالی و امنیتی متناسب با شرایط نوین جهانی مهم توصیف کرد.

جلیلی با اشاره به وجود ذخایر عظیم انرژی در خلیج فارس سلطه بر این منابع را، رویکرد اساسی برخی قدرتهای غربی دانست افزود: نباید اجازه داد کشورهای خارجی با سوء نیت مانع اتحاد و همکاری های راهبردی اعضای عدم تعهد شوند.

سعید جلیلی افزود: کشورهایی که به اسم مبارزه با تروریسم به اشغال افغانستان و ترویج مواد مخدر پرداختند اکنون نیز با ابزار تروریسم ادعای برقراری دموکراسی در سوریه را دارند.

در این دیدار منون مشاور امنیت ملی نخست وزیر هند با اشاره به اینکه جهان در آستانه تحول بنیادی در عرصه های اقتصادی، سیاسی و بین المللی است نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جنبش نم را مهم ارزیابی و اعلام کرد هند در ادامه همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران مصمم است.

مشاور امنیت ملی هند نظام بین الملل واقعیت های جهانی را منعکس نمی کند و بالطبع نمی تواند تامین کننده منافع کشورها باشد لذا باید با همکاری در قالب نم در راستای تامین منافع اعضا حرکت نماییم.