مسابقات بدمینتون قهرمانی نوجوانان پسر کشور برگزار می شود

بهرام جوینده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس پیش بینیها انجام شده در 29 دوره مسابقات بدمینتون قهرمانی نوجوانان پسر کشور بیش از 26 استان از سراسر کشور در رقابتها شرکت می کنند.

وی ادامه داد: تمامی مسابقات درسالن تختی شیراز برگزارمی شود که مراسم افتتاحیه نیز یکشنبه 12 شهریور ماه ساعت 17.30 در همین مکان برگزار می شود.

رئیس هیئت بدمینتون فارس تصریح کرد: محمد امین محمد جانی، احمدرضا نگهداری، محمد مهدی فدایی، سید فرید سیادت زاده، امیر محمد غلامی، محمد چهارمحالی ، شهریار مصلانژاد ورزشکاران فارس در 29 دوره مسابقات بدمینتون قهرمانی نوجوانان پسرکشور هستند.

جوینده یادآور شد: نوجوانان پسر فارس در مسابقات بدمینتون سال گذشته عنوان نائب قهرمانی رقابتها را کسب کرده اند که با توجه به شایستگی و توانایی آنها امیدواریم سال جاری عنوان قهرمانی مسابقات را برای استان به ارمغان آورند.

وی همچنین بیان داشت: خردسالان دختروپسر فارس نیز درمسابقات کشوری بدمینتون پنج عنوان سومی را دربخشهای تیمی و انفرادی برای استان به ارمغان آوردند.