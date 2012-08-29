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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۱۴

در شیراز/

مسابقات بدمینتون قهرمانی نوجوانان پسر کشور برگزار می شود

مسابقات بدمینتون قهرمانی نوجوانان پسر کشور برگزار می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بدمینتون فارس گفت: 29 دوره مسابقات بدمینتون قهرمانی نوجوانان پسر کشور 12تا 15 شهریور ماه سال جاری در شیراز برگزار می شود.

بهرام جوینده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس پیش بینیها انجام شده در 29 دوره مسابقات بدمینتون قهرمانی نوجوانان پسر کشور بیش از 26 استان از سراسر کشور در رقابتها شرکت می کنند.

وی ادامه داد: تمامی مسابقات درسالن تختی شیراز برگزارمی شود که مراسم افتتاحیه نیز یکشنبه 12 شهریور ماه ساعت 17.30 در همین مکان برگزار می شود.

رئیس هیئت بدمینتون فارس تصریح کرد: محمد امین محمد جانی، احمدرضا نگهداری، محمد مهدی فدایی، سید فرید سیادت زاده، امیر محمد غلامی، محمد چهارمحالی ، شهریار مصلانژاد ورزشکاران فارس در 29 دوره مسابقات بدمینتون قهرمانی نوجوانان پسرکشور هستند.

جوینده یادآور شد: نوجوانان پسر فارس در مسابقات بدمینتون سال گذشته عنوان نائب قهرمانی رقابتها را کسب کرده اند که با توجه به شایستگی و توانایی آنها امیدواریم سال جاری عنوان قهرمانی مسابقات را برای استان به ارمغان آورند.

وی همچنین بیان داشت: خردسالان دختروپسر فارس نیز درمسابقات کشوری بدمینتون پنج عنوان سومی را دربخشهای تیمی و انفرادی برای استان به ارمغان آوردند.

کد مطلب 1683901

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