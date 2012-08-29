استان فارس میزبان بازدید اعضای کمیته راهبری طرح بین المللی زاگرس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی ابراهیمی کارنامی تلاش و همکاری دستگاه های مختلف دست اندرکار مرتبط با امور توسعه ای و حفظ محیط زیست در محدوده زاگرس مرکزی را شرط موفقیت در حفاظت از تنوع زیستی بی مانند آن دانست.

وی افزود: به دنبال بازنگری چهار چوب منطقی طرح و تصویب آن در کمیته راهبری، به زودی اعضای کمیته راهبری طرح بین المللی حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی ، طی بازدیدی که از سایت پروژه در استان فارس و در محدوده پایلوت کر – کامفیروز خواهند داشت ، از نزدیک با مسائل و چالشهای در پیش روی این طرح اساسی خواهند یافت.

قرار است دراین بازدید یک روزه، هریک از دستگاههای مرتبط با مسائل توسعه ای اثر گذار برحفاظت از تنوع زیستی، دیدگاه های خود را برای رفع چالشها و تعارضات موجود ارائه کرده و به تبادل نظر درباره آنها بپردازند.

ابراهیمی وضعیت گردشگری ناپایدار در منطقه حفاظت شده تنگ بستانک واقع در استان فارس به منظور شناسایی و پیشنهاد راهکارهای عملی جهت تحقق توسعه پایدار آن و نیز بررسی وضعیت آلاینده های کشاورزی ورودی به رودخانه کر جهت یافتن راهکارهای عملی اصلاح کیفیت آب در استان فارس با مشارکت جوامع محلی را مهم ترین محورهای این بازدید اعلام کرد.

طرح حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با حمایت صندوق جهانی تسهیلات محیط زیست ( GEF) و دفتر عمران سازمان ملل متحد در تهران (UNDP) در حال اجرا بوده و اخیر" بازنگری در چهار چوب اجرایی آن در آخرین نشست کمیته راهبری طرح مورد تصویب قرار گرفته است .

مطابق با سند پروژه، کمیته راهبری بالاترین مرجع تصمیم گیری های کلان پروژه بوده و متشکل از نمایندگان تام الاختیار دستگاه های ذیربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت امور خارجه ، سازمان امور عشایر ، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و نمایندگان تشکلهای زیست محیطی است.