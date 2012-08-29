190 مقاله به همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین زرین کوب پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری، با اشاره به ارسال 190 مقاله به دبیرخانه این همایش، اظهارداشت: از این تعداد 54 مقاله به صورت سخنرانی و 97 مقاله به صورت پوستر ارائه خواهد شد.

وی مدت برگزاری این همایش را دو روز عنوان کرد و بیان داشت: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران 9 و 10 شهریور ماه جاری در دانشگاه بیرجند برگزار می شود.

دبیرعلمی همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران با اشاره به محورهای برگزاری این همایش، بیان کرد: زمین شناسی اقتصادی، پترولوژی، اکتشافات ژئوشیمیایی، اکتشافات ژئوفیزیکی، سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و اکتشاف مواد معدنی، زمین شناسی زیست محیطی، کانه آرایی و زمین شیمی و هیدروژئوشیمی مرتبط با زمین شناسی اقتصادی از جمله این محورها است.

وی با اشاره به برگزاری این همایش ملی در دانشگاه بیرجند، تصریح کرد: به دلیل وجود رشته زمین شناسی در دانشگاه بیرجند این همایش به میزبانی این دانشگاه برگزار می شود.

زرین کوب زمین شناسی را یکی از رشته های بسیار مهم در سطح دانشگاه ها دانست و عنوان کرد: به منظور توسعه و تبادل نظر علمی و ارائه آخرین یافته ‌ها در زمینه زمین شناسی سالانه همایش علمی زمین شناسی در یکی از دانشگاه های کشور برگزار می شود.

وی به برنامه های جانبی این همایش اشاره کرد و ادامه داد: فضایی با حدود 70 متر مربع برای نصب پوسترهای رسیده به این همایش برای بازدید علاقه مندان در حاشیه این همایش پیش بینی شده است.

زرین کوب از حضور200 مهمان در این همایش خبر داد و بر حضور اساتید، دانشجویان، دانش پژوهان و صاحبان اندیشه در این همایش تاکید کرد.

دبیرعلمی همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران یادآور شد: همچنین بازدید میهمانان همایش از اماکن تاریخی بیرجند نیز به عنوان برنامه های جانبی این همیاش پیش بینی شده است.