30 پروژه عمرانی، خدماتی و کشاورزی در دامغان افتتاح شد

مرتضی علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به بهره برداری از 30 پروژه عمرانی، خدماتی و کشاورزی در بخشهای مرکزی و امیرآباد دامغان، افزود: افتتاح همزمان 13 ساختمان دهیاری در روستاهای جنوب و سرکویر شهرستان دامغان با اعتباری معادل 2 میلیارد و 500 میلیون ریال، بهسازی معابر روستای حسینان شامل زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری به مساحت هفت هزار متر مربع با اعتباری معادل 850 میلیون ریال و خانه عالم روستای رشم در زمینی به مساحت 300متر مربع و با اعتباری معادل 170میلیون ریال از جمله این پروژه ها است.وی اظهار داشت: استخر پلیمری و آبیاری تحت فشار روستای عبدالله آباد با ذخیره سازی 2هزار و 400متر مربع آب برای آبیاری 10 هکتار باغ پسته و با اعتباری معادل 230میلیون ریال، بهسازی و زیرسازی روستای قدرت آباد با 3هزار متر مربع و اعتباری معادل 800 میلیون ریال از جمله خدمات دولت مهر در شهرستان دامغان است.فرماندار دامغان تصریح کرد: آغاز عملیات اجرایی مجتمع خدماتی رفاهی شهرداری امیریه در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع با اعتباری معادل دو میلیارد ریال شامل ساخت نمازخانه و سرویس بهداشتی از دیگر پروژه هایی است که در شهرستان دامغان به بهره برداری رسید.علی آبادی گفت: بازدید از طرح اردوهای جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه های دامغان در روستای رشم و تجلیل از کارمندان نمونه دستگاه های اجرایی بخش امیرآباد از مهمترین برنامه های بخش امیرآباد دامغان بوده است.وی افزود: همچنین برق دار کردن منطقه کوهپایه از توابع بخش مرکزی شهرستان دامغان با اعتباری معادل550 میلیون ریال با دارا بودن شبکه فشار ضعیف و شبکه 20 کیلو ولت، برق رسانی به چاه های کشاورزی روستای امام آباد به طول سه هزار و 350 متر کیلومتر و با اعتبار500 میلیون ریال از دیگر پروژه های به بهره برداری رسیده در دامغان بود.فرماندار دامغان در پایان، بهسازی و اصلاح معابر روستای قادرآباد و حداده به طول یک هزار و500 متر مربع و با اعتبار یک میلیارد و 750 میلیون ریال و افتتاح همزمان 9ساختمان دهیاری در دامغان با اعتبار دو میلیارد ریال را از مهمترین پروژه های بخش کشاورزی شهرستان دامغان ذکر کرد که طی روزهای اخیر به بهره برداری رسیده است.

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