برگزاری کرسی های آزاداندیشی با موضوعات قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر دفتر برنامه ریزی پژوهشی حوزه های علمیه خواهران با اشاره به شرایط متغیر جهانی که تحولات زیادی را در پی دارد، اظهار کرد: اسلام به عنوان قدرت بزرگ در تغییر موازنه های جهانی هر روز خودنمایی بیشتری می کند و انتظار همگان این است که اسلام مدل خود را در اداره جهان ارائه کند.



حجت الاسلام اکبر حصاری رسالت حوزه های علمیه در تولید علم را استراتژیک و با قابلیت بالا توصیف کرد و گفت: حوزه باید تمام توان خود را در این مسیر به کار گیرد.



وی کرسی آزاداندیشی را مسندی در فضای باز برای ارائه آزادانه اندیشه دانست و افزود: این فضا به گونه ای است که باید هیچ حائلی برای عرضه اندیشه در محیط علمی و در میان نخبگان وجود نداشته باشد و در مقابل کرسی آزاد اندیشی تنها یک کرسی نقد قرار می گیرد.

مدیر دفتر برنامه ریزی پژوهشی حوزه های علمیه خواهران با اشاره به اینکه از سال تحصیلی آینده تعدادی از کرسی های نظریه پردازی در استان های مختلف برگزار خواهند شد، گفت: این طرح در هر استان در یکی از مدارس به عنوان مدرسه نمونه با اشراف معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران اجرا خواهد شد.



وی محور فعالیت این کرسی ها را موضوعات قرآنی برشمرد و تصریح کرد: پس از بازخوردگیری از فعالیت این کرسی ها، مسیر برای فعالیت سایر مدارس علمیه در این عرصه باز خواهد شد و این کار توسعه خواهد یافت تا در همه زمینه های علمی مورد نیاز به نظریه پردازی و تولید علم دست یابیم.



مدیر دفتر برنامه ریزی پژوهشی حوزه های علمیه خواهران با اشاره به ارسال بخشنامه ای به مدیریت های استانی حوزه های علمیه خواهران با هدف شناسایی مدارس علمیه ای که شرایط لازم به منظور برپایی کرسی های آزاداندیشی را دارند، افزود: از ابتدای سال تحصیلی آینده شاهد برپایی کرسی های آزاداندیشی در مدارس علمیه خواهران منتخب خواهیم بود.



وی یادآور شد: گروهی منتخب از سوی معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران در حال تهیه شیوه نامه برگزاری کرسی های آزاداندیشی هستند تا این شیوه نامه در اختیار مدارس علمیه خواهران قرار گیرد و ضمن فرهنگ سازی، اطلاعات لازم در این زمینه در اختیار مدارس علمیه خواهران قرار گیرد.



مقالات قرآنی توسط پژوهشگران برتر حوزه‌های علمیه خواهران تالیف می شود





معاون پژوهش حوزه های علیمه خواهران اظهار داشت: با همت "معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران" و حمایت "شورای توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی" وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای نخستین بار با تأمین بودجه لازم، فرصت مناسبی در اختیار پژوهشگران قرآنی قرار گرفته است تا با انجام پروژه های تحقیقاتی قرآنی، ضمن ظهور و بروز استعدادهای خود، از حمایت های مادی و معنوی لازم نیز برخوردار می شوند.



محمود خالقی افزود: در همین راستا و بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته، 150 نفر از پژوهشگران مدعو در "دومین هم اندیشی پژوهشگران برتر"، موضوع یا مسئله ای برای پژوهش قرآنی انتخاب کرده و طرح‌نامه های تحقیق را نوشته اند.



معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به اینکه ارزیابی طرح‌نامه های طلاب آغاز شده است، اضافه کرد: پس از اعلام نواقص طرح‌نامه ها به پژوهشگران، نگارش مقالات آغاز می شود و در نهایت آثار فاخر علمی، که مستند و مطابق با اسلوب و شیوه نگارش باشند با تصویب شورای نشر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، به زیور طبع آراسته خواهند شد.



کانون های پژوهشی مدارس علمیه خواهران استان اصفهان آغاز به کار کرد





کانون های پژوهشی مدارس علمیه خواهران استان اصفهان با اعطای مجوز از سوی معاونت پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان فعالیت خود را آغاز کردند.



مجتبی حمیدی معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان اصفهان گفت: این کانون های پژوهشی در راستای اجرای ماموریت نهادینه سازی امور پژوهشی و با هدف شناسایی و تقویت استعدادهای پژوهشی، توسعه و تعمیق فعالیت های پژوهشی، تربیت پژوهشگران متخصص در گرایش های مختلف و شناسایی و به کارگیری ظرفیت های علمی در میان خواهران طلبه به صورت فرامدرسه ای فعالیت خود را آغاز کرده اند.



وی اضافه کرد: معاونت پژوهش حوزه علمیه خواهران استان اصفهان پیرو اعطای مجوز کانون های پژوهشی، ضمن برگزاری جلسات تعامل با مدیران و معاونین پژوهش واحدهای آموزشی، موفق به فعال سازی هفت کانون پژوهشی در سطح استان اصفهان شد.