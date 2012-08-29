  1. بین الملل
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۲۴

مراد مدلسی در گفتگو با مهر؛

برنامه هسته ای صلح آمیز حق ایران است/اجلاس نم موفقیت آمیز خواهد بود

وزیر خارجه الجزایر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر برنامه هسته ای صلح آمیز را حق مسلم ایران دانست و برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران را موفقیت آمیز توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد مدلسی وزیر امور خارجه الجزایر در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در ستاد خبری اجلاس جنبش عدم تعهد اظهار داشت: ابتکار محمد مرسی رئیس جمهور مصر برای حل بحران سوریه اقدامی تحسین برانگیز است.

وی خاطرنشان کرد که این طرح باید مورد اهتمام تمامی کشورهای عربی قرار بگیرد و کشورهای عربی به زودی درباره این طرح رایزنی خواهند کرد.

مدلسی در ادامه برنامه هسته ای ایران را صلح آمیز توصیف و اعلام کرد: ما حامی ایران هستیم و در کنار ایران باقی خواهیم ماند.

وی با بیان این مطلب افزود: دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای حق مسلم ایران و تمامی ملت های جهان است.

وزیر خارجه الجزایر برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد به میزبانی ایران در شرایط فعلی جهان را بسیار مهم توصیف و اعلام کرد که اعضای جنبش عدم تعهد برای موفقیت آمیز بودن آن تلاش خواهند کرد.

مصاحبه: سمیه خمارباقی

