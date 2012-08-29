90 پروژه در شهر ایلام بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار ایلام ظهر چهارشنبه در این آیین گفت: بیشتر این پروژه های افتتاح شده در شهرستان ایلام طرح های عمرانی بوده است و دیگر پروژه ها نیز در بخش خدمات، بهداشت و درمان ، آب و دیگر حوزه ها بوده است.

با حضور استاندار در محل چند طرح شاخص شهرستان از جمله هنرستان آزادگان شهر ایلام ، بهره برداری از خانه محروم ، افتتاح ایستگاه پمپاژ آب، افتتاح هنرستان دخترانه، افتتاح بخش icu بیمارستان شهید مصطفی خمینی ، بهرهبرداری از اصلاح هندسی بلوار مدرس ، بهره برداری ازپارک بهار، کلنگ زنی بیمارستان قلب و مجتمع تصویربرداری این پروژه ها به بهره برداری رسید.

وی همچنین از شهرک قدس ایلام بازدید کرد و از نزدیک با وضعیت خدمات ارائه شده توسط شهرداری ایلام آشنا شد و با تأکید بر مشارکت مردمی در این زمینه اظهارداشت: با مشارکت و همکاری مردم خدمات شهری بهتر و سریعتر به ایشان ارائه می شود.

استاندار ایلام در بیمارستان مصطفی شهر ایلام با اشاره به این که نیازهای خدمات درمانی به بیماران بسیار مهم و اساسی است گفت: در این زمینه باید از راه های میان بر برای ارائه ی خدمات بهداشتی به بیماران استفاده نمود چرا که حوزه سلامت یکی از حساس ترین و مهم ترین بخش های خدماتی دولت به جامعه است که باید خارج از سیستم برورکراسی اداری دنبال شود.

اعلایی در مراسم بهره برداری از ایستگاه جدید پمپاز آب شهر ایلام هدف از این پروژه را انتقال بخشی از دبی چشمه گل گل به مخرن شهر ایلام و جبران کاهش دبی چاه های قوچعلی شهر ایلام دانست و افزود: همراه با این پروژه بازسازی مخزن پنج هزار متر مکعبی نیز با هدف طرح تفکیک زون بندی آب شهر ایلام اجرا شده است.

