123 واحد صنعتی در گنبدکاووس فعال شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید میرزایی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش نقش سرمایه گذاران در سال تولید ملی افزود: همچنین تاکنون 142 مورد جواز تاسیس با سرمایه گذاری 450 میلیارد ریال تومان صادر شده که درصدی از آنان تا پایان سال 92 و پایان امسال به بهره برداری می رسند.

وی اظهار داشت: این طرح ها برای دو هزار و 800 نفر شغل ایجاد می کنند و 12 طرح تا پایان سال بهره برداری می شوند.

وی عنوان کرد: برای این طرح ها 25 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که برای 30 نفر اشتغال ایجاد می کنند و از این تعداد، سه طرح مربوط به مهر ماندگار است.

میرزایی افزود: یک طرح شامل پلی استامیر و پلیمرها در شهرک صنعتی قرار دارد و در دهه فجر به بهره برداری می رسد و جزو کارخانه های بزرگ کشور محسوب می شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت گنبدکاووس گفت: این طرح با تولید 30 هزار تنی برای 40 نفر شغل ایجاد خواهد کرد و برای تکمیل آن به هفت تا هشت میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی بیان داشت: توسعه شهرک صنعتی از 40 به 100 هکتاری از دیگر طرح هاست که انجام شده و شامل تصفیه خانه با اعتبار یک میلیارد تومان، گازرسانی و احداث مخزن بتنی آب دو هزار مترمکعبی است.

میرزایی گفت: تاکنون دو حلقه چاه احداث شده و حلقه سوم82 هکتار از نیز در دست احداث است و 82 هکتار آن تملک شده که تاکنون 90 درصد شهرک صنعتی به سرمایه گذاران واگذار شده است.