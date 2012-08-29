10 پروژه محرومیت زدایی در اردبیل اجرا می شوند

اکبر اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: برای اجرای این پروژه ها اعتباری بالغ بر 18 میلیارد و 540 میلیون ریال تخصیص یافته که از این رقم دو میلیارد و 870 میلیون ریال تاکنون تامین شده است.

وی احداث خانه بهداشت، احداث غسالخانه، تکمیل غسالخانه، تکمیل حسینیه نیمه ساخت، تکمیل مساجد نیمه ساخت، احداث خانه عالم، تعریض پل و احداث پل، آبرسانی، احداث منابع آب 300 متر مکعب و احداث مجموعه ورزشی را طرح های پروژه مهر ماندگار بسیج سازندگی در سال جاری عنوان کرد.

اسفندیاری تاکید کرد: بسیج سازندگی در نظر دارد با هدف محرومیت زدایی و ارتقا امکانات اولیه و ضروری شهروندان طرحهای محرومیت زدایی خود را تا پایان سال جاری به بهره برداری برساند.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از پروژه ها به دلیل عدم تامین اعتبار صفر درصد پیشرفت فیزیکی دارند، خواستار توجه به تامین بودجه و آغاز به کار پروژه های احداث خانه عالم، تعریض پل و احداث پل، احداث منابع آب 300 متر مکعب و احداث مجموعه ورزشی شد.

رئیس بسیج سازندگی استان متذکر شد: در حال حاضر پروژه های تکمیل غسالخانه، تکمیل حسینیه نیمه ساخت و تکمیل مساجد نیمه ساخت پیشرفت 100 درصدی داشته و قبل از موعد پیش بینی به بهره برداری رسیده است.

