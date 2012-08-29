نخستین جشنواره تئاتر حوزه هنری استان سمنان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نخستین جشنواره استانی تئاتر حوزه هنری استان سمنان صبح چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی و هنرمندان در سالن ماه حوزه هنری این استان برگزار شد.

در این مراسم پس از قرائت بیانیه هیئت داوران جشنواره متشکل از دکتر رحمت امینی، حسینعلی شوندی، فریبرز شیرینی و مصطفی حسینی آثار برگزیده معرفی شدند.

در بخش نمایشنامه نویسی هیچ یک از متون به معنای مطلق حائز دریافت عنوان نشد و لوح تقدیر و مبلغ 2 میلیون و 500 هزار ریال کمک هزینه نگارش در قالب قرارداد به نویسنده نمایشنامه "رسیتال جهنمی"، محمد رضا عرب یار محمدی اهدا شد.

در بخش تئاتر خیابانی، لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون ریال کمک هزینه تولید و اجرای عموم در قالب قرارداد به نمایش "مردی برای تمام فصول" به کارگردانی اصغر خطیب زاده تعلق گرفت.

در این بخش همچنین دیپلم افتخار و مبلغ هشت میلیون ریال به عنوان کمک هزینه تولید و اجرای عموم در قالب قرارداد به نمایش "اندر حکایت پرده خوانی روزگار ما" به کارگردانی علی اکبر شفائیان و تندیس جشنواره نیز به مجید چنگیزیان بازیگر این نمایش اهدا و این نمایش به همایش منطقه ای تئاتر ماه معرفی شد.

در بخش کودک و نوجوان، لوح تقدیر و مبلغ 10 میلیون ریال کمک هزینه اجرای عموم در قالب قرارداد به نمایش "مینا و خنگله" به کارگردانی محمد راکب اهدا شد.

همچنین در این بخش تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ 15 میلیون ریال به عنوان کمک هزینه تولید و اجرای عموم به نمایش «کفش جادویی» به کارگردانی رسول عصاران اهدا و این نمایش به شکل مشروط به دفتر تئاتر کودک و نوجوان حوزه هنری کشور به منظور احراز شرایط حضور در همایش منطقه ای معرفی شد.

در بخش تئاتر صحنه ای بزرگسال، لوح تقدیر و مبلغ هفت میلیون ریال کمک هزینه تولید و اجرای عموم در قالب قرارداد به نمایش "دغدغه های پشت پرچین چهار زبر" به کارگردانی روح ا... صفا، لوح تقدیر و مبلغ 10 میلیون ریال کمک هزینه تولید و اجرای عموم در قالب قرارداد به نمایش "برگزین" به کارگردانی محمد نوروزیان، لوح تقدیر و مبلغ 12 میلیون ریال کمک هزینه اجرای عموم در قالب قرارداد به نمایش "بازی نامه حاسد و نمام" به کارگردانی حسن سرچاهی، تندیس جشنواره ، لوح تقدیر و مبلغ 15 میلیون ریال کمک هزینه اجرای عموم در قالب قرار داد به نمایش "پری خوانی عشق و سنگ" به کارگردانی هومن شهرستانی که این نمایش با اعمال اصلاحات به همایش منطقه ای تئاتر ماه معرفی شد.

در این بخش همچنین لوح تقدیر و مبلغ 15 میلیون ریال کمک هزینه اجرای عموم در قالب قرارداد به نمایش "آقای قاضی صدایم را می شنوید" به کارگردانی محمد عبادیانی و لوح تقدیر و تندیس جشنواره به مسعود تفضلی مقدم بازیگر نمایش "آقای قاضی صدایم را می شنوید" اهدا و این نمایش به همایش منطقه ای تئاتر ماه معرفی شد.

38 اثر در بخش تئاتر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد

رئیس حوزه هنری استان سمنان در این مراسم با اشاره به تجربه برگزاری جشنواره نمایشنامه نویسی در سال گذشته گفت: نخستین جشنواره استانی تئاتر ماه با شعار "معنویت، اندیشه و هنر" را در راستای تحقق اهداف عالی حوزه هنری و اهداف والای انقلاب اسلامی و نیز کشف و پرورش استعداد جوانان هنرمند، توجه به رسالت حوزه هنری با آفرینش های هنری فاخر در سطح جامعه و جریان سازی فکری متناسب با اهداف عالیه انقلاب اسلامی ایران با موضوعات انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، اخلاق و خانواده با نگاهی به زندگی حضرت فاطمه (س) و امام علی(ع)، بیداری اسلامی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و آزاد دینی با همکاری هنرمندان توانمند استان برگزار کردیم.

سید عباس دانایی افزود: این جشنواره که در دو بخش نمایشنامه نویسی و بخش تئاتر صحنه ای، تئاتر خیابانی و تئاتر کودک و نوجوان برگزار شد، در مجموع 38 اثر در بخش تئاتر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که در مرحله بازخوانی متون با هماهنگی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری کشور 23 اثر انتخاب که از این تعداد نیز 11 اثر به بخش مسابقه جشنواره راه پیدا کردند.

دبیر نخستین جشنواره استانی تئاتر ماه استان سمنان خاطرنشان کرد: 4 نمایش با موضوع دفاع مقدس، 2 نمایش با موضوع کودک و نوجوان و 5 نمایش با موضوع خانواده و مذهبی در این جشنواره با هم رقابت کردند.

دانایی افزود: در بخش نمایشنامه نویسی نیز 20 اثر به دبیرخانه جشنواره رسید که 14 اثر به بخش مسابقه راه پیدا کرد که نگارش نمایشنامه ها توسط افراد و نویسندگان بومی استان سمنان بوده است.

رئیس حوزه هنری استان سمنان با اشاره به اینکه استان سمنان دارای هنرمندان شاخص بوده و هست گفت: امیدوارم با سرمایه گذاری در این بخش و پایه گذاری کارهایی که انجام شده شاهد رشد هنر تئاتر در استان و نتایج ثمربخش آن باشیم.

حوزه هنری زمینه رشد دینی را فراهم کرده است

معاون سیاسی و امنیتی استانداری سمنان نیز در این مراسم گفت: حوزه هنری مولود انقلاب است و با انقلاب اسلامی بروز و ظهور پیدا کرده و زمینه رشد هنر دینی را فراهم آورده است.

علیرضا خلخالی افزود: هنر، هم تاثیر گذار و هم ماندگار است که باید به نحو شایسته برای انتقال اعتقادات دینی و مذهبی از هنر بهره برد.

وی اظهار داشت: در جمهوری اسلامی ایران، حکومت اسلامی، اصل و ریشه و مهم ترین شاخص بود که حوزه هنری نیز ارزش های اسلامی و انقلابی را در بحث آموزش و تولید آثار هنری مورد نظر دارد.

وی تصریح کرد: به هنر تئاتر نیز باید بیشتر پرداخته شود که برگزاری چنین جشنواره هایی نوید خوبی است تا هنرمندان شهرستانی و استانی شناسایی، معرفی و مورد توجه قرار گیرند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری سمنان ضمن تشکر از برگزاری این جشنواره گفت: در استان سمنان جوانان و هنرمندان توانمندی در عرصه تئاتر حضور دارند و برگزاری این جشنواره ها در معرفی آنان به جامعه هنری کشور مهم و تاثیرگذار است.

شعار امسال مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری تولید محوری است

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری کشور نیز با اشاره به اهمیت هنر تئاتر گفت: هیچ چیزی جای هنر نمایش و ارتباط نفس به نفس بازیگر و تماشاگر را نمی گیرد.

دکتر رحمت امینی افزود: شعار مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در سال جاری، تولید محوری است که با شعار سال نیز مقارن شده است.

امینی اظهار داشت: طلیعه جشنواره های استانی ماه را از استان سمنان آغاز کرده ایم و اولین حرکت های رسمی تولید محوری ما آغاز شده است و در نیمه دوم سال جاری نیز حرکت ها را به سمت تولید محوری ادامه می دهیم.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری کشور تصریح کرد: جشنواره تئاتر ماه تفاوت زیادی با سایر جشنواره های تئاتر دارد. ما در این جشنواره دنبال تولید نمایش هستیم و اصل قضیه، برگزاری جشنواره نیست بلکه تولید اثر است. همچنین شکل رتبه بندی این جشنواره نیز متفاوت است چرا که رتبه بندی های موجود، شکل آماتوری جشنواره ها است و این ارزش گذاری ها هنرمندانه نیست.

امینی با تاکید به اینکه در نخستین قدم، راه زیادی را پیموده ایم خاطر نشان ساخت : در این جشنواره از شعار زدگی فاصله گرفتیم که امیدوارم حرکت ما در استان ها در همایش منطقه ای و پایانی به نقاط خوبی برسد.

رونق تئاتر رونق اندیشه و فرهنگ است

وی رونق تئاتر را رونق اندیشه و فرهنگ دانست و گفت: تئاتر پیوند دهنده قلب ها و اندیشه ها و ارتقا دهنده فرهنگ و هنر ایران اسلامی است و در هنر تئاتر اندیشه ها و ارزش ها باید هنرمندانه عرضه شود که در این جشنواره شاهد جلوه گری این مفاهیم در لایه های کار بودیم.

امینی در خصوص وضعیت تئاتر استان سمنان نیز گفت: رشد تئاتر در استان سمنان را مثبت ارزیابی می کنیم که تلاش مسئولان و هنرمندان در این راستا موثر بوده است و امیدواریم با اتحاد و همدلی مسئولان استان و حوزه هنری شاهد رشد هر چه بیشتر این هنر در استان سمنان باشیم.

برگزاری کارگاه نمایشنامه نویسی نیز از برنامه های جنبی نخستین جشنواره استانی تئاتر ماه حوزه هنری استان سمنان بود.

برگزیدگان این جشنواره به جشنواره منطقه ای تئاتر ماه که از 20 تا 23 شهریور در اصفهان برگزار می شود راه یافتند.