به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا آقاخانی ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شهرضا با بیان این مطلب افزود: یکی از مهمترین دلایل موفقیت نیروی انتظامی در انجام وظایف محوله طی سالهای گذشته همراهی و همگامی با عموم مردم بوده است.

وی بیان داشت: در سال‌های قبل از انقلاب دیدگاه مردم نسبت به دستگاه‌های امنیتی مثبت و سازنده نبود اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی رابطه مردم با پلیس به یک رابطه اخلاق مدار تبدیل شد.

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان با اشاره به تهدیدات جنگ نرم در دنیای امروزی گفت: در حال حاضر نیروی انتظامی در خط مقدم مبارزه با جنگ نرم قرار گرفته و با هوشیاری و هوشمندی هرگونه فرصتی را از دشمنان داخلی و خارجی گرفته است.

وی با اشاره به پیشینه درخشان شهرضا در حوزه‌های فرهنگی افزود: در حالی که ظرفیت‌های بی نظیر این شهرستان در عرصه‌های مختلف هنوز به طور کامل آشکار نشده اما در بسیاری از کشورها از شهرضا به عنوان مهد زایش و پرورش عالمان و نخبگان یاد می‌کنند.

آقاخانی اضافه کرد: وجود 750 خانواده شهید و بیش از شش هزار رزمنده دفاع مقدس در شهرضا رسالت هر فردی را برای خدمت به مردم این شهرستان سنگین‌تر می‌کند.

وی با تشریح اهمیت حفظ فضای معنوی شهرضا از تهدیدات ضد ارزشی بیان داشت: وجود حتی یک فرد هنجار‌شکن و اخلاق گریز در سطح شهرضا مورد قبول نیست و از مجموعه نیروی انتظامی انتظار داریم که با درایت از وجهه فرهنگی و معنوی شهرضا پاسداری کنند.

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان در ادامه با تشریح میزان کشفیات انجام گرفته در ایستگاه شهید امامی رامشه افزود: با تخصیص امکانات و تجهیزات مدرن به این ایستگاه استراتژیک زمینه هرگونه فعالیت از سوی سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر در این منطقه سلب می‌شود.

آقاخانی ادامه داد: از فرماندهی جدید نیروی انتظامی شهرضا انتظار داریم که با استفاده از ظرفیت‌های موجود در شهرستان زمینه دست یابی به اهداف پاک و متعالی را در این منطقه ایجاد کنند.

در پایان این مراسم ضمن تقدیر از زحمات سرهنگ خسرو احمدی فرمانده سابق نیروی انتظامی شهرضا، سرهنگ حمید امیرخانی به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی شهرضا معرفی شد.