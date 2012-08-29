پیشرفت فیزیکی 80 درصدی مسکن مهر در شاهین شهر اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی هادی‌زاده پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان شاهین شهر و میمه به پروژه‌های هفته دولت اشاره کرد و اظهار داشت: 44 پروژه با ارزش ریالی 31 میلیارد و 840 میلیون در این هفته بهره‌برداری می‌شود که دو مورد آن مراسم کلنگ زنی و آغاز کار است.

وی با اشاره گازرسانی به روستاهای اطراف شاهین شهر و میمه افزود: یکی ازطرح‌های این هفته طرح های گاز رسانی است که 15 میلیارد تومان برای گاز رسانی به روستاها هزینه شده است.

فرماندار شاهین شهر تصریح کرد: 92 درصد از گلزار شهدای شاهین شهر ساماندهی و بقیه کار تا پایان سال جاری انجام می‌شود.

وی یکی از خدمات مهم دولت را در این شهرستان مسکن مهر دانست و گفت: 6 هزار و 500 واحد مسکن مهر در این شهرستان در حال ساخت است که تاکنون 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

هادی زاده ادامه داد: حجم سرمایه‌گذاری در این بخش 220 میلیارد تومان و به صورت قرار داد سه جانبه‌ای بوده که سهم دولت نزدیک 15 میلیارد تومان است.

فرماندار شهرستان شاهین شهر تصریح کرد: در سال جاری دولت سه میلیارد و 400 میلیون تومان برای آماده سازی آن اختصاص داده که یک‌میلیارد و 100 میلیون تومان آن برای تملک و دارایی اختصاص یافته است.

وی در ادامه به اقدامات صورت گرفته دیگر در این شهرستان پرداخت و گفت: ساخت دو مدرسه راهنمایی، دو دبیرستان و مسجد از جمله این خدمات است که در قالب 44 طرح مصوب و 22 میلیارد تومان صورت گرفته است.

هادی‌زاده با اشاره به میزان اشتغال در این شهرستان گفت: سال گذشته نزدیک به هفت هزار و 775 نفر اشتغالزایی شد که این رقم در سال جاری تا کنون افزایش و به 8 هزار 486 فرصت شغلی ارتقا یافته است.

وی به افزایش تعداد مساجد در شاهین شهر اشاره کرد و گفت: به زودی 10 مسجد به 16 مسجد موجود در شاهین شهر اضافه می‌شود که تا کنون هشت زمین آن فراهم شده است.