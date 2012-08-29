خراسان جنوبی میزبان برگزاری همایش بین المللی "لرزه زمین ساخت" شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم غلامی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری، اظهارداشت: همایش بین المللی "لرزه زمین ساخت" به زودی در دانشگاه بیرجند برگزار می شود.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش، عنوان کرد: شناسایی و ارائه راهکارهای مقابله با مناطق واقع بر روی گسل ها از مهمترین اهداف برگزاری این همایش است.

غلامی با اشاره به اینکه این همایش طبق برنامه ریانجام شده باید سال گذشته برگزار می شد، ابراز امیدواری کرد: این همایش تا پایان سال در دانشگاه بیرجند برگزار شود.

مدیر گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند با بیان اینکه این دانشگاه در زمینه زمین شناسی با دانشگاه‌ های کمبریج انگلستان، دانشگاه ملی تایوان و دانشگاه پاریس فرانسه همکاری ‌های مطلوبی دارد، بیان کرد: دانشگاه بیرجند در حال حاضر در دو گرایش زمین شناسی محض و کاربردی پذیرش دانشجو دارد.

غلامی همچنین به وضعیت لرزه خیزی استان اشاره کرد و ادامه داد: در راستای برگزاری این همایش وضعیت لرزه خیزی استان بررسی و نقاط پر خطر شناسایی شود.

مدیر گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند از اشتغال به تحصیل دانشجویان زمین شناسی دانشگاه بیرجند در چهار دوره ارشد و یک دوره دکترا خبر داد.