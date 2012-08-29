تحریمها مسیری برای توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان عباسی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش نقش سرمایه گذاران در تولید ملی افزود: تحریمها باعث تقویت اراده مردم شده و به تقویت تولید کمک کرده است.

وی اظهار داشت: ایران اسلامی با توکل به خداوند و رهبری فرزانه و دانا هیچ وقت با شکست مواجه نخواهد شد .

وی عنوان کرد: امروز ایران اسلامی در زمینه انرژی هسته ای در جهان حرفی برای گفتن دارد و سرمایه ای برای کشور محسوب می شود.

عباسی یادآورشد: به برکت خون شهیدان و رهبری فرزانه، ایران اسلامی در پزشکی، درمان، تولید انرژی و ... به موفقیت های مطلوبی دست یافته است.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس گفت: هفته دولت آغازی برای تلاش دوباره است و نامگذاری یک سال نیز تنا به عنوان شعار نبوده و چراغ هدایتی است برای توسعه.

وی اظهار داشت: جامعه در سمت توسعه بوده و باید از بخش های مختلف تولید و سرمایه حمایت شود.