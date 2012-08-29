اعتراض در مجمع ملی جمهوریخواهان/تصاویری که در رسانه های آمریکا پخش نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم مجمع ملی حزب جمهوریخواه دیروز عملا کار خود را آغاز کرد. شبکه های اصلی خبری آمریکا این مراسم و حواشی آن را به طور زنده از طریق تلویزیون و اینترنت پخش می کنند.

فیلم ها و عکسهایی که از این مراسم توسط رسانه های اصلی منتشر می شود، حاکی از مراسمی آرام و پر زرق و برق است که برای بیننده جذابیتی چشم نواز دارد.

اما خارج از "تمپا بی تایمز فورم"، محل برگزاری مجمع ملی حزب جمهوری خواه، اوضاع به گونه ای دیگر در جریان است که رسانه های خبری آمریکا به آن اشاره نمی کنند.

نکته جالب حضور 15 هزار خبرنگار رسانه های اصلی آمریکا در این مراسم است که توجه زیادی به اتفاقات خارج از تمپا بی تایمز فورم ندارند.

جو شهر تمپا در این روزها به شدت امنیتی می باشد و نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش در سراسر شهر پراکنده هستند.

هلیکوپتر پلیس فلوریدا به طور مستمر در حال گشت زنی هوایی هستند و تحرکات مردم را تحت نظر دارند و از اتفاقات فیلمبرداری می کنند. هزینه تمهیدات امنیتی مجمع سه روزه جمهوری خواهان بیش از 50 میلیون دلار می باشد.

معترضین وال استریتی که اکثرا دانشجویان و جوانان هستند برای اعتراض به سیاست های حزب جمهوری خواه از سراسر آمریکا به تمپا آمده اند.

در حالی که اعتراضات وال استریتی ها کاملا مسالمت آمیز است اما نیروهای امنیتی شدیدا معترضین را تحت نظر دارند و در هنگام برگزاری اعتراضات، معترضین را اسکورت می کنند و در تمام مسیر اعتراضات پراکنده بودند.

معترضین طی دو روز گذشته به حرص جمهوری خواهان اعتراض کرده اند و مخالفت خود را با جنگ هایی که آمریکا در آن درگیر بوده و هست را اعلام کرده اند. معترضین در تظاهرات عصر دیروز میت رامنی را "آقای یک درصدی" خطاب می کردند.

معترضین به جو امنیتی سنگین در تمپا معترض بودند. مقامات رسمی هدف تمهیدات امنیتی را محافظت از رای دهندگان اعلام کرده اند اما معترضین هدف جو امنیتی تمپا را سرکوب معترضین می دانند. به همین خاطر روز گذشته معترضین "تظاهراتی علیه سرکوب رای دهندگان" را به راه انداختن و به جو امنیتی در تمپا اعتراض کردند.

معترضین در طول کل مسیر راهپیمایی در محاصره نیروهای امنیتی بودند.

معترضین جو امنیتی سنگین تمپا را سندی بر ادعای دروغ جمهوری خواهان مبنی بر حمایت اکثریت از سیاست های آنها، می دانند.

معترضین به طور کلی به سیاست های جمهوری خواهان و به طور خاص رادیکالیزه شده سیاست های جمهوری خواهان معترض هستند. روزنامه واشنگتن پست در مقاله با اشاره به این موضوع، موضع اعلام کرده است طی سی سال گذشته جمهوری خواهان از موضعی میانه گرایانه به سمت مواضع محافظه کارانه حرکت کرده است.

در حال حاضر و با بایکوت خبری اعتراضات در مجمع ملی جمهوری خواهان در تمپا توسط رسانه های اصلی آمریکا بیشتر عکس ها و فیلم های که از اعتراضات در شهر تمپا منتشر می شود توسط معترضین و سازمان دهندگان اعتراضات در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته می شوند.