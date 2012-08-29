بهره برداری از 10 طرح عمران روستایی تکاب آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این طرحها شامل احداث مجتمع آبرسانی روستای عربشاه گروس، لوله گذاری و انتقال آب به پنج روستای بخش مرکزی و تخت سلیمان به طول هفت کیلومتر، اجرای طرح هادی و بهسازی چندین قنات روستایی است .

آبرسانی به روستای ترمکچی، زمین ورزشی روستای یلقون آغاج ، بهسازی کانالهای آب کشاورزی روستای ساریجلو و سامانه آبیاری تحت فشار از دیگر طرحهایی است که به همین مناسبت مورد بهره برداری قرار گرفت .

برای اجرای این طرحه در مجموع 29 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است .

با بهره برداری از طرحهای مذکور بیش از هشت هزار خانوار روستایی از مزایای آنها برخوردار شدند .

در هفته دولت امسال بیش از 20 طرح مختلف با اعتباری افزون بر 150 میلیارد ریال در شهرستان تکاب مورد بهره برداری قرار گرفت .

سه طرح عمرانی، تولیدی و کشاورزی در سردشت به بهره برداری رسید

همچنین امروز در آخرین روز از هفته دولت سه طرح عمرانی، تولیدی و کشاورزی در سردشت به بهره برداری رسید.

فرماندار سردشتدر مراسم بهره برداری از این طرح ها گفت: یک واحد سردخانه، کارخانه شن و ماسه و یک واحد بزرگ مرغداری گوشتی شامل این طرحهاست که مورد بهره برداری قرار گرفت .

ذبیح اله کاظمی گفت: سردخانه دو هزار تن ظرفیت داشته و با اعتباری افزون بر 12 میلیارد ریال و در زمینی به مساحت دو هزار مترمربع احداث شده است .

وی افزود: به همین مناسبت یک واحد مرغداری گوشتی نیز به ظرفیت 45 هزار قطعه در روستای کانی رش از توابع این شهرستان مورد بهره برداری قرار گرفت .

کاظمی اظهار داشت: این مرغداری که قادر است در هر دوره 250 تن گوشت سفید تولید کند با اعتباری بیش از هفت میلیارد ریال احداث شده است .

وی اضافه کرد: کارخانه شن و ماسه این شهرستان نیز با ظرفیت 90 هزار تن در سال و با سرمایه گذاری هفت میلیارد ریال سومین طرحی بود که به همین مناسبت مورد بهره برداری قرار گرفت .

فرماندار سردشت گفت: با بهره برداری از این طرحها زمینه اشتغال 23 نفر به صورت مستقیم در این شهرستان فراهم شد .