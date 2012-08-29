بهره برداری از 10 طرح عمران روستایی تکاب آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این طرحها شامل احداث مجتمع آبرسانی روستای عربشاه گروس، لوله گذاری و انتقال آب به پنج روستای بخش مرکزی و تخت سلیمان به طول هفت کیلومتر، اجرای طرح هادی و بهسازی چندین قنات روستایی است.
آبرسانی به روستای ترمکچی، زمین ورزشی روستای یلقون آغاج ، بهسازی کانالهای آب کشاورزی روستای ساریجلو و سامانه آبیاری تحت فشار از دیگر طرحهایی است که به همین مناسبت مورد بهره برداری قرار گرفت.
برای اجرای این طرحه در مجموع 29 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
با بهره برداری از طرحهای مذکور بیش از هشت هزار خانوار روستایی از مزایای آنها برخوردار شدند.
در هفته دولت امسال بیش از 20 طرح مختلف با اعتباری افزون بر 150 میلیارد ریال در شهرستان تکاب مورد بهره برداری قرار گرفت.
سه طرح عمرانی، تولیدی و کشاورزی در سردشت به بهره برداری رسید
همچنین امروز در آخرین روز از هفته دولت سه طرح عمرانی، تولیدی و کشاورزی در سردشت به بهره برداری رسید.
فرماندار سردشتدر مراسم بهره برداری از این طرح ها گفت: یک واحد سردخانه، کارخانه شن و ماسه و یک واحد بزرگ مرغداری گوشتی شامل این طرحهاست که مورد بهره برداری قرار گرفت.
ذبیح اله کاظمی گفت: سردخانه دو هزار تن ظرفیت داشته و با اعتباری افزون بر 12 میلیارد ریال و در زمینی به مساحت دو هزار مترمربع احداث شده است.
وی افزود: به همین مناسبت یک واحد مرغداری گوشتی نیز به ظرفیت 45 هزار قطعه در روستای کانی رش از توابع این شهرستان مورد بهره برداری قرار گرفت.
کاظمی اظهار داشت: این مرغداری که قادر است در هر دوره 250 تن گوشت سفید تولید کند با اعتباری بیش از هفت میلیارد ریال احداث شده است.
وی اضافه کرد: کارخانه شن و ماسه این شهرستان نیز با ظرفیت 90 هزار تن در سال و با سرمایه گذاری هفت میلیارد ریال سومین طرحی بود که به همین مناسبت مورد بهره برداری قرار گرفت.
فرماندار سردشت گفت: با بهره برداری از این طرحها زمینه اشتغال 23 نفر به صورت مستقیم در این شهرستان فراهم شد.
وی افزود: به مناسبت گرامیداشت هفته دولت عملیات احداث بازارچه کالاهای مرزی سردشت نیز در زمینی به مساحت 500 متر مربع و با زیربنای یک هزار و 500 مترمربع و در شهر ربط این شهرستان آغاز شد.
نظر شما