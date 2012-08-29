کمبود اعتبار مهم نیست/ خوشحال کردن مردم مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دولت استاندار ایلام صبح چهارشنبه از شهرستان های دهلران و مهران بازدید کرد.

بهزاد علیزاده فرماندار دهلران در این بازدید گفت: در شهرستان دهلران پروژه با اعتباری بالغ بر 70 میلیارد ریـال هزینه شده است که اغلب این پروژه ها در مناطق محروم و همسو با اهداف دولت عدالت محور صورت پذیرفته اند.

شاخص ترین این پروژه ها شامل پروژه کلنگ زنی راه روستایی حاضرمیل به چم سرخ به طول 50 کیلومتر که به عنوان راه دوم دسترسی به زرین آباد معروف است، پروژه برق 132 کیلو ولت دهلران با اعتبار 57 میلیارد ریال که به دلیل ضرورت تامین زودهنگام مشترکان و زمان بر بودن احداث پست دائم، این پروژه به صورت موقت به بهره برداری رسید تا نیاز کامل منطقه با تامین انرژی مورد نیاز مشترکین و افزایش پایداری شبکه را بر طرف کند، بوده است.

افتتاح سالن چند منظوره ایثار با اعتبار هشت میلیون ریـال در مساحت یک هزار و 377 متر مربع، خط انتقال و شبکه توزیع شورماهی علیا و سفلی با لوله گذاری و نصب 25 انشعاب و احداث 75 مترمکعب حوضچه بتنی شیرآلات با اعتبار یک هزار میلیون ریـال از محل اعتبارات استانی به جهت تامین آب شرب سالم و بهداشتی روستاهای شورماهی علیا و سفلی با 50 خانوار، افتتاح پروژه برق رسانی به روستای فرخ آباد، بازدید از کارخانه سیمان دهلران با 280 نفر شاغل که قرار است در پایان شهریور ماه افتتاح شود، دیدار با خانواده های معظم شهدا و خانواده های تحت پوشش بهزیستی شهرستان دهلران، از دیگر برنامه های استاندار ایلام در شهرستان دهلران بود.

در پایان بازدید مجتبی اعلایی استاندار از شهرستان دهلران، روند رو به جلو در این شهرستان را مثبت ارزیابی کرد و از تمامی خدمتگزاران مردم در این شهرستان تشکر و قدردانی کرد.

استاندار ایلام در ادامه این سفر یک روزه از شهرستان مرزی مهران بازدید به عمل آورد.

ولی الله حیاتی فرماندار مهران در این بازدید گفت: به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت، 27 پروژه با اعتباری بالغ بر 140 میلیارد ریـال و با اشتغالزایی 197 نفر در این شهرستان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی افزود: سه پروژه دیگر نیز با اعتباری بالغ بر دو هزار و 780 میلیون ریـال کلنگ زنی خواهد شد.

استاندار ایلام در بازدید و افتتاح پاسگاه مرزی چنگوله شرقی در جریان روند احداث و اهمیت این پاسگاه قرار گرفت.

پاسگاه مرزی چنگوله شرقی به دلیل 48 کیلومتر خلا مرزی در سال 1390 از سوی فرمانده مرزبانی استان پیشنهاد و از تیرماه همسان سال عملیات احداث آن آغاز می شود که شامل 458 مترمربع زیربنا، هزار مترمربع محوطه سازی در مدت 9 ماه و با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریـال مورد بهره برداری قرار گرفت که لازم به ذکر است که برای پوشش سایر نقاط خلا مرزی ، دو برجک و سه پاسگاه دیگر در دست احداث است.

استاندار ایلام در ادامه از بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان مهران بازدید کرد و از نزدیک با مشکلات بیماران و کادر بیمارستان آشنا شد.

دیدار با خانواده معظم شهدا و خانواده تحت پوشش کمیته امداد این شهرستان از دیگر برنامه های اعلایی بود .

افتتاح کارخانه تولید فوم با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال بدون گرفتن تسهیلات با اشتغالزایی برای هشت نفر برنامه بعدی سفر استاندار ایلام به مهران بود .