افتتاح هزار پروژه در هفته دولت در شهرستانهای استان اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان شاهین شهر و میمه استاندار اصفهان با تاکید در ایران نیز متوجه این معضل بزرگ هستیم، اظهار داشت: نرخ بیکاری استان اصفهان در مقایسه با سایر استانها کمتر است زیرا در این استان زمینه اشتغال بسیار فراهم و فقط باید از نیروهای بومی بیشتر استفاده شود.

وی مهمترین عامل رفع این معضل بیکاری را ایجاد اشتغال دانست و گفت: در استانداری به طور ویژه توسط معاونت برنامه ریزی به امر ایجاد اشتغال در جلسات زیر شاخه‌های اقتصادی پرداخته می‌شود.

استاندار اصفهان همچنین از ایجاد اشتغال طی دوسال آینده در کارخانه فولاد مارشنال و فولاد آلیاژی خبر داد و افزود: پیش‌بینی 10 هزار فرصت شغلی را توسط این دو کارخانه برای اصفهان کرده‌ایم.

وی همچنین از سهمیه 170 نفری استخدام شهر شاهین شهر و جذب نیروی انسانی خبر داد و گفت: توسط معاونت نیروی انسانی استانداری اصفهان مجوز استخدام این تعداد صادر شده است.

ذاکر اصفهانی در ادامه به برگزاری اجلاس سران و ورود نخستین گروه از سران عدم متعهدها اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران با برگزاری این اجلاس کانون توجه جهان است و این در حالی است که زیاده‌خواهان استکبار با تبدیل نقاط بحران قصد داشتند آن را بی معنی جلوه دهند که محقق نشد.

استاندار اصفهان وضعیت استان اصفهان را برای استقبال از سران عدم تعهدها مطلوب عنوان کرد.

وی در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه پیشرفت عمرانی در اصفهان بسیار سریع است، تصریح کرد: در هفته دولت 2 هزار پروژه افتتاح می‌شود که یک‌هزار پروژه مربوط به شهر اصفهان و یک‌هزار پروژه دیگر مربوط به شهرستان‌ها است.

ذاکر اصفهانی ادامه داد: سال گذشته 5 هزار طرح در استان داشتیم و در سال جاری این طرح‌ها در دست اقدام و 2 هزار پروژه در این هفته بهره‌برداری می‌شود.