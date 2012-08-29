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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۱۱

اسدی پور:

400 کیلوگرم فرآورده های دامی فاسد در بم معدوم شد

400 کیلوگرم فرآورده های دامی فاسد در بم معدوم شد

بم - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه دامپزشکی بم از ضبط و معدوم سازی 400 کیلوگرم فراورده خام دام غیر بهداشتی در این شهرستان طی ماه گذشته خبر داد.

مسعود اسدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هزار و 200 مورد بازرسی طی ماه گذشته از مراکز عرضه و فروش فرآورده های خام دامی، رستوران ها و کشتارگاه های شهرستان بم وصرت گرفته است.

وی ادامه داد: در این بازرسی ها 402 کیلوگرم فرآورده های خام دامی غیربهداشتی از سطح شهرستان بم جمع آوری و معدوم سازی شد.

اسدی پور همچنین از برخورد با چهار خودرو متخلف خبر داد و افزود: این خودروها به صورت غیر مجاز فعالیت می کردند.

وی با اشاره به نقش دامپزشکی در سلامت جامعه گفت: این نظارت ها در طول سال به صورت مستمر ادامه داشته و با متخلفان برخورد می شود.
 

کد مطلب 1683942

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