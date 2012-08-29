به گزارش خبرنگار مهر، ناصر نفری پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان شاهین شهر و میمه با اشاره به افتتاح پروژه‌های شهرداری شاهین شهر در هفته دولت اظهار داشت: سایت اداری و مسجد امام حسین(ره)، افتتاح میدان سمبلیک راه‌اندازی مرکز کنترل ترافیک شهرداری شاهین شهر، ایستگاه سی ان جی، افزودن پنج دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل شهر از پروژه‌های مورد بهره‌برداری شده در هفته دولت است.

وی افزود: در حال حاضر 213 هکتار فضای سبز در شاهین شهر داریم که 70 هکتار آن تا پایان سال جاری اضافه و یک سوم به فضای سبز این شهر افزوده می‌شود.

شهردار شاهین شهر در ادامه به برنامه های هفته دولت اشاره و تصریح کرد:پنج پروژه مهم در این شهرستان افتتاح می شود.

وی ادامه داد: تصفیه‌خانه پساب شاهین شهر با ظرفیت 200 لیتر در ثانیه برای نخستین بار در شاهین شهر اجرا و بهره‌برداری می‌شود.

نفری گفت: شهرداری شاهین شهر 150 لیتر پساب فاضلاب را خریداری و نزدیک به 4.5 میلیارد ریال تا کنون هزینه کرده است.

وی ادامه داد: این اقدام در شاهین شهر شروع و نزدیک به دو ماه است که 213 هکتار فضای سبز را با مکش 150 لیتر پساب در ثانیه آبیاری کرده‌ایم.

شهردار شاهین شهر اضافه کرد: از مزایای این روش حفظ فضای سبز موجود با توجه به بی آبی و خشکی منطقه است.

وی افزود: برای نخستین بار در کشور انتقال پساب در این شهرستان کلنگ زنی و بهره برداری شد.