توقف توسعه شهرک محمودآباد از پشتوانه قانونی برخوردار است

محمدرضا حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تغییر غیر‌مجاز کاربری اراضی کشاورزی و زراعی از مهم‌ترین دلایل جلوگیری از توسعه شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان محسوب می‌شود، اظهار داشت: همچنین قانون با جدیت کامل از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه کاربری اراضی کشاورزی و زارعی نباید به کاربری‌های صنعتی و تولیدی تغییر یابد و شرایط سختی برای تغییر کاربری این اراضی وجود دارد، ادامه داد: البته برخی از افراد نیز پیش از دریافت مجوز به صورت خود‌سرانه نسبت به اراضی زراعی و کشاورزی اقدام کرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه جهاد کشاورزی استان باید این موارد را پیگیری کند و در صورتی که پرونده‌ای در این زمینه در دادگستری تشکیل شده، هر چه سریع‌تر این پرونده‌ها را پیگیری کند و به نتیجه برساند، بیان داشت: قانون به صراحت با چنین افراد متخلفی برخورد می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان توسعه شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان را به دلیل آلودگی‌های زیست محیطی کلان‌شهر اصفهان نوعی تخلف و برخلاف موازین زیست محیطی دانست و افزود: در حال حاضر طرح توسعه شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان با اجرای کامل قانون متوقف شده است و پشتوانه قانونی بر این موضوع حاکم است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از دو میلیون نفر در سطح شهر اصفهان زندگی می‌کنند و در صورتی که این واحد‌های صنعتی به واحد‌های صنعتی مانند پالایشگاه که از سا‌ل‌های گذشته در اصفهان فعالیت می‌کنند، اضافه شود، وضعیت سلامتی مردم با چالش‌ها و خطرات بسیاری مواجه می‌شود، تاکید کرد: حفظ سلامتی مردم در کلان‌شهر اصفهان می‌طلبد که مسئولان به توسعه فضای سبز در شهرک صنعتی محمودآباد بپردازند.

حبیبی با بیان اینکه وی همچنین در شرق اصفهان تعدادی شهرک صنعتی وجود دارد که بنا بر اظهارات مسئولان استان، هنوز ظرفیت‌های بسیاری برای توسعه و فعالیت واحد‌های صنعتی در شرق اصفهان وجود دارد، اضافه کرد: نه تنها اراضی کشاورزی و زراعی نباید به واحد‌های تولیدی و صنعتی تغییر کاربری داده شود بلکه مسئولان باید با حفظ کاربری این اراضی، فضای سبز را افزایش بدهند.