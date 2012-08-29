آغاز اعطای وام زلزله زدگان/معافیت گمرکی برای نیازهای زلزله زدگان

به گزارش خبرنگار مهر ، ارسلان فتحی پور امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: در راستای تسریع در ارائه خدمات به زلزله زدگان آذربایجان شرقی جلسه ویژه ای دراین ارتباط در محل کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، دبیرکل بانک مرکزی و بانکهای عامل برگزار شد و مجلس مکلف کرد ارائه تسهیلات بانکی اعطای وام نوسازی با پرهیز از کاغذبازی اداری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.

وی گفت: دراین راستا مقرر شده ضمانت این وام ها زنجیره ای و از طریق سفته در روستاها صورت گیرد و در مناطق شهری نیز با ضمانت سند ملک تخریب شده و در صورت فقدان سند ملکی از طریق سفته انجام شود.

این نماینده مجلس گفت: با توجه به تعداد محدود بانکهای مسکن در مناطق زلزله زده و محدودیت نیرو مقرر شده بانک مسکن با افزایش پرسنل خود در مناطق زلزله زده و با همکاری و مشارکت بنیاد مسکن و سایر نهادهای دست اندر کار در اعطای وام اماکن مسکونی تسریع نماید.

نماینده مردم کلیبر و هوراند گفت: حضور مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری در منطقه علاوه برتسکین آلام مصیبت دیدگان از زلزله موجب تسریع در ارائه خدمات گردید و مصوبه ویژه این هفته هیئت وزیران در خصوص تصویب تسهیلات بانکی و بلاعوض به میمنت حضور مسئولین نظام است.

وی، گفت: دولت و مجلس در کنار هم تمامی هم و غم خود را در جهت کمک به آسیب دیدگان از زلزله بکار گرفته اند و مجلس آمادگی دارد هر مصوبه ای را که نیاز به اصلاح و متمم به نفع زلزله زدگان باشد مورد تصویب و پیگیری قرار دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از آمادگی این کمیسیون برای اعطای معافیت گمرکی به نیازهای ضروری مناطق زلزله زده خبر داد و افزود: کمیسیون اقتصادی آمادگی دارد در صورت کمبود و تأمین مصالح ساختمانی از جمله تیرآهن، میلگرد و امکانات و تجهیزات مورد نیاز و ماشین آلات برای استفاده در مناطق زلزله زده با هماهنگی دولت معافیت گمرکی صادر و از طریق منطقه آزاد تجاری ارس نیازهای اساسی مورد نیاز مناطق زلزله زده را برای بازسازی فراهم نماید و با کاهش هزینه ها با سرعت بخشی به روند بازسازی شاهد تسریع در بازسازس مناطق آسیب دیده باشیم.

وی چادر، اقلام گرم کننده را از نیازهای ضروری مناطق آسیب دیده برشمرد .