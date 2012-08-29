۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۰۲

اسماعیلی:

کمبود نیروی انسانی در مراکز اورژانس اصفهان همچنان وجود دارد

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: کمبود نیروی انسانی در مراکز اورژانس کشور و از جمله اصفهان مشکل هر ساله این مرکز است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید اسماعیلی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تعداد کم نیروی  انسانی به منظور بودن نیروی متخصص و استخدام نکردن آنها به مراکز دولتی نیست بلکه کمتر کسی در حوزه دانشگاه تمایل به تدریس در رشته فوریت‌های پزشکی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تعداد فارغ‌التحصیلان و دانشجویان رشته‌های وابسته به اورژانس در دانشگاه‌های علوم پزشکی بسیار کم است، ادامه داد: در حال حاضر در سطح کشور 28  هزار نیروی متخصص اورژانس در مراکز مختلف نیاز داریم.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان که از آموزشهای کمک‌های اولیه به 20 هزار نفر ساعت تا 60 هزار نفر ساعت خبر داد، اضافه کرد: رسانه‌ها باید مسئولان دستگاه‌های مختلف را برای تعلیم این گونه آموزش‌ها توجیه کنند تا به این وسیله با گرایش آنها بتوان آموزش داد.

وی که مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی اصفهان را مجهزترین مرکز در کل کشور نام برد و افزود: در حال حاضر 93 درصد از آمبولانس‌های استان مجهز به موبایل icu هستند.

اسماعیلی از اینکه برای نخستین بار در کشور از پزشک زن در اتاق فرمان استفاده شده، خبر داد و اظهار داشت: در زمان حاضر در سه حوزه تکنسین فوریت‌های پزشکی، کارشناس پرستاری و تکنسین بیهوشی با کاهش نیرو مواجه هستیم.

وی گفت: سال گذشته نزدیک به 135 هزار مأموریت پیش‌بیمارستانی انجام گرفت که نسبت به سال قبل 13 درصد افزایش و امسال با تعداد مأموریت‌های که تاکنون شده احتمال می‌رود که 23 درصد افزایش مأموریت نسبت به سال‌90 داشته باشیم.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان میزان مأموریت‌های اورژانس پیش بیمارستانی در حوادث ترافیکی را در 5 ماه ابتدای سال، 19 هزار مورد خواند و تاکید کرد: سال گذشته میزان این حوادث به 47 هزار مورد می‌رسد.

