عزم اورژانس 115 قم برای حضور چشمگیر در محورهای موصلاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قم با بیان اینکه در طرح مرحله دوم سفر های تابستانی ۱۶ پایگاه شهری و ۱۶ پایگاه جاده‌ای اورژانس به مردم خدمات ارائه می‌کنند افزود: این پایگاههای که در محورهای درون و برون شهری پیش بینی شده اند به محض تماس شهروندان با شماره 115 در کمترین زمان بر بالین مجروحان حوادث و بیماران نیازمند به خدمات فوریتهای پزشکی حاضر خواهند شد.



محمد جواد باقری با اشاره به افزایش ترددها در شبهای چهارشنبه و روزهای پنجشنبه و جمعه در محورهای مواصلاتی استان از تقویت پایگاه های جاده ای اورژانس 115 در این ایام خبر داد و گفت: در این روزها با استقرار پنج پایگاه سیار در محورهای مواصلاتی تعداد پایگاههای جاده ای به 21 پایگاه افزایش می یابد.



تاکید بر ترویج عفاف و حجاب در تمامی مراکز و برخورد با مظاهر بدحجابی



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قمدر جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر که با موضوع بررسی حجاب و عفاف در این دانشگاه برگزار شد، با بیان اینکه در موضوع مهم عفاف و حجاب باید همواره رفتار و منش اهل بیت عصمت و طهارت را الگو قرار داد افزود: با توجه به تحصیل دانشجویان در رشته های مختلف در این دانشگاه باید این موضوع به صورت هنرمندانه، مدبرانه و پدرانه تذکر داده شود.



سدر کسوت های مختلف اعم از پرسنل و مراجعان که به هر طریق حجاب اسلامی را رعایت نمی کنند ضروری عنوان و تاکید کرد: در این خصوص همه باید هوشیار باشند و به وظیفه شرعی خود در خصوص امر به معروف و نهی از منکر عمل کنند و به این افراد تذکر دهند.



وی با اشاره به عزم راسخ مسئولان دانشگاه در برخورد با مظاهر بدحجابی در واحد های مختلف گفت: تاکنون اقدامات و برنامه های فرهنگی نسبتا خوبی در این زمینه صورت گرفته است که باید با مشارکت همه واحدها این برنامه ها تقویت می شود.

وی در همین زمینه افزود: با افرادی هم که بخواهند با اصرار بر بدحجابی و رعایت نکردن عفاف و حجاب ارزش ها و آموزه های اسلامی را در پایگاه تشیع به مخاطره بیاندازند برخورد خواهد شد، همانگونه که تاکنون در این خصوص تعدادی از کارکنان واحدهای گوناگون لغو پیمان شدند.

جلوگیری از ورود همراهان بیمار فاقد حجاب

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با تاکید بر لزوم حفظ حقوق بیمار در مراکز درمانی و توجه به رعایت موازین شرعی و اسلامی در واحد های درمانی در زمان پذیرش و بستری بیماران و انجام اعمال جراحی گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده از ابتدای هفته دفاع مقدس از ورود همراهان بیمار که فاقد حجاب و عفاف اسلامی باشند در مراکز درمانی جلوگیری به عمل می آید.



مراسم ویژه شهادت امام صادق (ع) در مدرسه فیضیه برگزار می‌شود



آئین مراسم ویژه شهادت امام صادق(ع) روز چهارشنبه 22 شهریور ماه از ساعت 18 در مدرسه فیضیه مبارکه برگزار می‌‌شود که بنابر اعلام بیت مرحوم آیت‌الله العظمی گلپایگانی، این مراسم در این روز برگزار می‌‌شود و شرکت در آن موجب تعظیم شعائر دینی و اظهار اخلاص و ارادت به پیشگاه مقدس ائمه اطهار(ع) است.



همچنین مرکز مدیریت حوزه های علمیه در اطلاعیه ای ضمن تاکید بر تعظیم و تکریم شعائر دینی از طلاب و فضلا خواست، همگام با مراسمی که از سوی بیوت مراجع عظام و مساجد به عنوان تعظیم این روز اعلام شده شرکت کنند.