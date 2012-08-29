دو پروژه ورزشی در استان ایلام به بهره برداری رسید

فرزاد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در گرامیداشت هفته دولت دو پروژه ورزشی در استان با حضور مسئولان ارشد به بهره‌برداری رسده است.

وی در حاشیه افتتاح سالن چند منظوره ایثار شهرستان دهلران به خبرنگار مهر گفت: سالن چند منظوره ایثار در شهرستان دهلران و سالن ورزشی ارموی شهرستان دره‌شهر، دو طرح‌ ورزشی مورد نظر اداره کل ورزش و امور جوانان استان ایلام است که با حضور استاندار وجمعی مدیران کل استان به بهره‌برداری رسیده است.

فتاحی افزود: سالن ورزشی ارموی دره‌شهر با 798 مترمربع زیربنا دارای امکاناتی مانند سالن تمرین، رختکن، سرویس بهداشتی، اتاق اداری و ... است که برای احداث و تکمیل این پروژه ورزشی در مجموع سه میلیارد و 300 میلیون ریـال اعتبار هزینه شده است.

وی ادامه داد: سالن چند منظوره دهلران نیز شامل رختکن، سرویس‌های بهداشتی مجزا برای تماشاچیان و بازیکنان، سالن اختصاصی رزمی و تنیس روی میز، سالن تمرین برای رشته‌های مختلف ورزشی و ... است.

این مسئول اضافه کرد: زیربنای این سالن چند منظوره در شهرستان دهلران نیز هزار و 377 متر مربع بوده که کار ساخت آن از سال 87 شروع شده است و در مجموع هشت میلیارد و 270 میلیون ریـال برای احداث آن هزینه شده است.

وی در پایان افزود: با افتتاح این دو پروژه ورزشی، دو هزار و 175 متر مربع به فضای ورزشی ایلام افزوده می‌ شود.