مسعود رهنما سرمربی تیم زیر 23 سال کاراته شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس حکم صادره از سوی رئیس فدراسیون کاراته مسعود رهنما به عنوان سرمربی تیم زیر23 سال انتخاب شد. اکبر عبدلی به عنوان مربی و غلامعلی حیدری از مربیان سازنده استان مرکزی به عنوان کمک مربی رهنما را همراهی خواهند کرد.

برای تشکیل تیم زیر 23 سال کاراته که برای اولین بار در راستای پشتوانه سازی تیم ملی بزرگسالان صورت می پذیرد، فدراسیون کاراته از 63 کاراته کا دعوت بعمل آورد تا کادر فنی بر اساس شاخص های اجرای مهارت های تکنیکی و تاکتیکی مورد نظر کادر فنی، سوابق قهرمانی، آمادگی جسمانی و ویژگیهای آنترو پومتریکی (پیکر سنجی) کاراته کاهای مورد نظر را از بین نفرات دعوت شده گزینش کند.



بر اساس تصمیم فدراسیون کاراته قرار است این تیم سال آینده در اولین دوره مسابقات کاپ آسیا که در کشور قزاقستان برگزار می شود، شرکت کند. این تیم همچنین قرار است در آخرین مرحله لیگ جهانی کاراته وان آذرماه سالجاری در سالزبورگ اتریش حضور پیدا کند.