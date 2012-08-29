استقبال خزاعی و وزیر بهداشت از دبیرکل سازمان ملل

به گزارش خبرنگار مهر، بان کی مون قرار است امروز ملاقات هایی با مقامات جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.
وی در نشستی در دفتر مطالعات وزارت خارجه نیز سخنرانی خواهد داشت.
بان کی مون همچنین دیداری از استان اصفهان در برنامه دارد.
دبیرکل سازمان ملل در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران مورد استقبال سفیر ایران در سازمان ملل و وزیر بهداشت و استاندار تهران قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، بان کی مون قرار است امروز ملاقات هایی با مقامات جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.
وی در نشستی در دفتر مطالعات وزارت خارجه نیز سخنرانی خواهد داشت.
بان کی مون همچنین دیداری از استان اصفهان در برنامه دارد.
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