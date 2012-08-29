استقبال خزاعی و وزیر بهداشت از دبیرکل سازمان ملل

دبیرکل سازمان ملل در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران مورد استقبال سفیر ایران در سازمان ملل و وزیر بهداشت و استاندار تهران قرار گرفت.