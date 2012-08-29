منابع طبیعی اصفهان از بانک جامع اطلاعات حقوقی برخوردار شده است

سرهنگ ابراهیم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر برای نخستین بار در سطح کشور بانک جامع اطلاعات حقوقی پروندههای منابع طبیعی در سطح استان اصفهان تهیه شده است، اظهار داشت: ثبت پروندههای حقوقی منابع طبیعی در استان از مهمترین رویکردهای این یگان به شمار میرود.
وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته 30 هزار پرونده حقوقی در عرصه منابع طبیعی در بانک جامع اطلاعات حقوقی ثبت شده است، اضافه کرد: اصفهان در سطح کشور تنها استانی است که موفق به راهاندازی و بهرهبرداری از بانک جامع اطلاعات حقوقی برای پروندههای منابع طبیعی شده است.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان اصفهان بیان داشت: این یگان از مدتها پیش به دنبال راهاندازی بانک اطلاعات حقوقی پروندههای منابع طبیعی در استان بوده که در حال حاضر منابع طبیعی استان از وجود چنین بانکی برخوردار شده است.
وی با تاکید بر اینکه البته این طرح به صورت پایلوت و آزمایشی در سطح منابع طبیعی و آبخیزداری استان اجرا میشود، ادامه داد: در صورتی که نتایج حاصل از اجرای این طرح موفقیتآمیز باشد، سراسر کشور نیز نسبت به تهیه و راهاندازی بانک اطلاعات حقوقی پروندههای منابع طبیعی اقدام میکنند.
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