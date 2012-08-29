جشن مائده های الهی در بم برگزار می شود

محمود توحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اقلیم گرم و خشک شهرستان بم خرمای مضافتی تولید شده دراین شهرستان از کیفیتی مطلوبی برخوردار است.

وی با اشاره به آغاز گرده افشانی درختان خرما در اواسط اسفندماه در بم گفت: فروردین ماه نیز موقع بستن خوشه های خرما است.

توحیدی ابراز داشت: در اواسط شهریور ماه تا آخر شهریور ماه هوا گرم می شود و این هوا برای رسیدن خرما را اصطلاحا خرما پز می گویند.

وی ادامه داد: خرما برا ی رسیدن به گرمای 30 تا 34 درجه نیاز دارد.

توحیدی با اشاره به متفاوت بودن زمان خرما پز در مناطق مختلف کشور ادامه داد: خرما پز در شهرستان بم از 15 شهریور شروع می شود.

وی با اشاره به جایگاه خرما بم در جهان بیان داشت: خرما در سه چین باید برداشت شود و هر چین 10 روز یکبار برداشت می شود که بهترین چین آن در مرحله دوم است.

توحیدی یادآور شد: در پایان برداشت خرما هر ساله جشن مائده ها الهی با حضور هنرمندان کشوری و محلی در منطقه اقتصادی ارگ جدید بم برگزار می شود.

وی بیان داشت: برپایی این جشن به منظور شکرگزاری از نعمت ها الهی است.

