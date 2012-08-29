  1. سیاست
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۰۴

خزاعی در گفتگو با مهر:

حضور معاونین سازمان ملل در هیئت بان کی مون

حضور معاونین سازمان ملل در هیئت بان کی مون

سفیر و نماینده دایم ایران در سازمان ملل از حضور هیئت 16 نفره و همراهی معاونین سازمان ملل در سفر بان کی مون به تهران خبر داد.

محمد خزاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جنبش عدم تعهد متشکل از دو سوم اعضای سازمان ملل است، اظهار داشت: نم وزن سنگینی در سازمان ملل دارد.

سفیر ایران در سازمان ملل متحد، خاطر نشان کرد: حضور بان کی مون در ایران نشانگر دو نکته مهم است؛ اول جایگاه مهم ایران به عنوان رئیس اجلاس شانزدهم عدم تعهد را نشان می دهد و دوم نقش این جنبش در سطح سازمان ملل متحد و مجامع بین المللی را مشخص می کند.

به گفته خزاعی هیات همراه بان کی مون، متشکل از 16 نفر و معاونین وی است.

به گزارش مهر، دبیر کل سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه بعد از ورود به فرودگاه مهرآباد تهران مورد استقبال وزیر بهداشت و استاندار تهران و محمد خزاعی سفیر ایران در سازمان ملل قرار گرفت.

کد مطلب 1683963

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