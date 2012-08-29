کشفیات جدید در شهر تاریخی حریره به معمای بناها پاسخ می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه رفیعی هدف از کاوشهای اخیر در شهر حریره را پاسخگویی به خلاءهای اطلاعات تاریخی در خصوص تاریخچه شهر حریره بیان کرد و گفت: توجه ویژه مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش به آثار تاریخی این جزیره و تاکید بر اهمیت نقش شهر حریره در توسعه گردشگری فرهنگی کیش سبب شد تا کاوشهای شهر حریره که از سال 1384 تا سال گذشته مسکوت مانده بود دوباره با استفاده از توانمندیهای کارشناسان مجرب میراث فرهنگی آغاز شود.

وی افزود: احداث کارگاه، کاوش و مرمت آثار، نصب تابلوهای راهنما و علائم و نمادهای شهری، ساماندهی مسیرهای دسترسی بازدید کنندگان با ایجاد سنگفرش و ساخت سرویس های بهداشتی ، نورپردازی و ساماندهی ورودی شهر حریره از جمله فعالیت های اجرایی بوده است که تاکنون انجام شده و قرار است از اوایل مهرماه سال جاری با کاهش گرمای هوا کاوش های جدید پیگیری شود.

رفیعی، جزیره کیش را دومین مرکز تجاری خلیج فارس پس از سیراف در گذشته برشمرد و سیستم شهرسازی این جزیره را پیشرفته دانست وگفت: در کاوش فصلهای گذشته مسجد، خانه اعیانی، حمام و بندرگاه کشف شده بود و با توجه به متون تاریخی که به کاخها و قلعه های مستحکم و مجلل اشاره شده است، جای بناهایی با کاربری سیاسی و تدافعی در فضاهای شهری خالی بود. هدف از این کاوش دستیابی به این بناهاست، به همین منظور بلندترین قسمت شهر که گمان می رود دارای بزرگترین مجموعه های مرتبط به هم است، برای عملیات جستجوی جدید انتخاب شد.

وی وسعت کاوشهای جدید را 8500 مترمربع خواند که در یافته های اولیه فضاهای چهارگوش با مدخل ورودی، دیوارها با پشتیبانها و فضاهایی که احتمالا انبار خرما بوده به دست آمده است.

رفیعی همچنین خاکبرداریهای تخصصی را با ایجاد 50 ترانشه 5*5 متر در بخشهای جنوبی و غربی محوطه در دست اقدام اعلام کرد که تاکنون 200 متر پی گردی دیوارها انجام شده است.

این کارشناس میراث فرهنگی در ادامه گفت: ثبت شهر حریره به شماره 1886 در سال 1376انجام شده است ولی به جز همان کاوشهای اولیه و ساختمانهای کشف شده در اوایل دهه 80 توجه چندانی به این محل نشده بود و از سال 1384 نیز تقریبا فعالیتها در این منطقه متوقف شد که خوشبختانه با توجه خاص مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد کیش عملیات کاوش در آن آغاز شد که علاوه بر فعالیتهای کاوشی و ایجاد تاسیسات خدمات گردشگری، یک ساختمان مجهز پژوهشی نیز در سال جاری دراین محل راه اندازی شد تا برای کمک به تحقیقات باستانشناسی این شهر تاریخی مورد استفاده قرار گیرد.