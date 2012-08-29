اجرای نمایشهای مرگ بازی و خاطرات مه آلود در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش مرگ بازی کاری از گروه نمایش سپید به مدت 4 روز در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان تکاب اجرا شد که محتوای این نمایش مربوط به مسائل اجتماعی از قبیل پایبندی به قول و قرار و مسائل فلسفی و عشق بوده که بیت الله جعفری و حجت الاسلام قاسم نژاد و زیبا شرقی به عنوان بازیگر ایفای نقش کردند.

نویسنده این نمایش محمد رضا قاسمی بوده که موضوع نمایش مربوط به مردی است که به خاطر عشق و علاقه خود نسبت به معشوقه خویشتن تن به شرطی می دهد که سرانجام خوشی برای او در پی ندارد، مرد قول می دهد ک به خاطر عشقش هفت شبانه روز نخوابد و معشوقه آن می پذیرد که تا هفت روز به پای او بنشیند که در پایان مرد به خاطر بیداریهای طولانی دچار تکرار و روز مرگی در زندگی می شود و وارد دوره تسلسل روحی روانی می شود، عاقبت مرد به شب هفت می رسد ولی خبری از معشوقه نیست .

اجرای نمایشنامه خاطرات مه آلود در سلماس

نمایشنامه خاطرات مه آلود به نویسندگی و کارگردانی توحید نجف زاده از ارومیه به مدت دو روز از ساعت 18 لغایت 20 عصر با حضور هنرمندان در محل سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ وارشاد اسلامی سلماس شامل حرکات نمایشی و نمایش بی کلام بود و با درخواست واحد نمایش اداره کل در این شهرستان اجرا شد.

برپایی نمایشگاه عکس زلزله آذربایجان شرقی در مهاباد

مایشگاه عکسی از آثار مناطق زلزله زده اخیر آذربایجان شرقی در محل سالن وحدت شهرستان مهاباد دایر شد، این نمایشگاه توسط دو نفر از هنرمندان عکاس شهرستان با 20 اثر عکاسی ازمنطقه زلزله زده آذربایجان شرقی ترتیب یافته که به مدت یک هفته در دو نوبت صبح وعصر در محل سالن وحدت مهاباد جهت بازدید علاقمندان دایر است .

برپایی نمایشگاه کتاب و علوم قرآنی در شاهین دژ

نمایشگاه کتاب و علوم قرآنی در شاهین دژ به همت اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شاهین دژ و همکاری انتشارات سلیس تهران در مرکز شهر واقع در خیابان مطهری این شهرستان برپا شد و در معرض دید عموم مردم قرار گرفت، این نمایشگاه دارای 5000 عنوان کتاب از 200 ناشر کشور با موضوعاتی چون روانشناسی، رمان، ادبیات، مذهبی، تاریخی، فلسفه، زبان، کامپیوتر، پزشکی و قرآنی و....بود که از استقبال چشمگیر مردم برخوردار است.