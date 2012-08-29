انبار کارتن در آتش سوخت/ وقوع 11 حریق طی 24 ساعت گذشته در قم

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: طی 24 ساعت گذشته در قم 11 حریق به وقوع پیوست.



وی گفت: روز گذشته چهار حریق منزل، سه حریق مغازه، سه حریق فضای سبز و یک حریق انبار کارتن به وقوع پیوست.



مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم بیان کرد: روز گذشته چهار مورد ایمن سازی و 2 حریق ضایعات و همچنین 2 مورد نجات نیز رخ داد.



وی گفت: حریق انبار کارتن بعد از قلعه کامکار 6 ساعت به طول انجامید که در این حریق سه خودرو عملیاتی و یک ماشین آبده به محل حادثه اعزام شدند.



جعفری با اشاره به اینکه 15 نیروی عملیاتی در محل حضور داشتند افزود: در این عملیات سقف کارگاه پایین آمد اما خوشبختانه هیچ فردی دچار آسیب دیدگی نشد.