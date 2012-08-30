به گزارش خبرنگار مهر، رسول منصوری عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت هفته دولت در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه بازاریابی و صادرات بزرگترین دستاوردهای دولت های نهم و دهم در کشور محسوب می شود، افزود: این اتفاق بعد از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن شکل گرفت.

وی با اشاره به اینکه بازاریابی و صادرات فرآیندی بلند مدت است، تاکید کرد: با تحقق کامل آن، هم تولید و هم صادرات غیرنفتی شکل می گیرد و هدفگذاری انجام شده محقق می شود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه در حال حاضر در استان سمنان ظرف چهار ماه حدود 90 درصد مقوله بازاریابی و صادرات انجام شده است، گفت: قبل از سال 84، یک هزار و 200 واحد صنعتی در استان سمنان فعال بوده و در دولت نهم و دهم 600 واحد صنعتی جدید به آن اضافه شد و هم اکنون حدود یک هزار و 800 واحد صنعتی در این استان فعال است.

منصوری با بیان اینکه اشتغال در صنعت همپای تولید ملی و حمایت از تولید داخلی اجرا می شود، افزود: در واحدهای صنعتی استان سمنان، 145 هزار نفر مشغول به کار هستند.

وی با بیان اینکه در بخش معدن چهار هزار نفر مشغول به کارند، اظهار کرد: در شروع انقلاب اسلامی تعداد معادن در استان سمنان 25 واحد بود و تا سال 84، این تعداد به 299 واحد رسید در حالیکه در دولت نهم و دهم 109 معدن جدید فعال شده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بیان کرد: در استان سمنان برای سال 90، 114 میلیون دلار صادرات هدفگذاری شد که 136 میلیون دلار آن تحقق یافت و در سال جاری نیز 130 میلیون دلار، که تاکنون 44 درصد آن تحقق یافته است.

منصوری در پایان یادآور شد: تا زمانی که کالای ایرانی داریم نباید دنبال کالای خارجی رفت و باید از تولید داخلی حمایت کرد و صاحبان کالای ایرانی و مسئولان باید به دنبال افزایش بهره وری و ارتقاأ کیفیت کالاهای عرضه شده در جامعه باشند.