برگزاری اجلاس نم در تهران خط بطلانی بر تمام سیاست های غربیان است

وحید جلال زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری قدرتمندانه اجلاس سران عدم تعهد در تهران که نشانه ضعف دشمنان در مقابله با جمهوری اسلامی است اظهار داشت: برگزاری این اجلاس در تهران خط بطلانی بر تمام سیاست های غربیان است .

وی میزبانی ایران اسلامی برای اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را به عنوان بزرگترین رخداد بین المللی و سیاسی تاریخ جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: برگزاری اجلاس سران دریای خزر در دولت نهم و حضور رئیس جمهور روسیه برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی در کشورمان و برگزاری کنفرانس سران کشور های اسلامی در تهران از جمله همایش ها و اجلاس های مهم سیاسی و بین المللی در ایران اسلامی محسوب می شود .

جلال زاده با اشاره به تبلیغات گسترده غربیان علیه جمهوری اسلامی ایران و برگزاری اجلاس غیر متعهد ها در این کشور افزود: غربیان و کشورهای استعمار گر از 3 سال پیش و بعد از برگزاری اجلاس عدم تعهد در شرم الشیخ مصر که برگزاری اجلاس بعدی را در ایران اسلامی توافق کردند در تلاش است تا به نحوی ایران را در برگزاری این اجلاس ناتوان جلوه دهد و کشورهای مختلف عضو را برای عدم شرکت در این اجلاس ترغیب کند .

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به حضور بیش از 50 کشور جهان در سطح سران و 120 کشور در سطح نماینده ، قائم مقامان و وزرا در این اجلاس افزود: دولت تمام ظرفیت دیپلماسی خود را برای برگزاری هر چه بهتر این اجلاس به کار گرفته است .

جلال زاده با بیان اینکه ایران اسلامی روز به روز بر قدرت همه جانبه خود در منطقه می افزاید یاد آور شد: مردم منطقه و جهان پی به این حقیقت برده اند که جمهوری اسلامی هیچ گونه تهدیدی برای کشورهای منطقه به شمار نمی رود و بلکه در صحنه های مختلف یار و یاور کشورهای مختلف منطقه محسوب می شود .

وی ادامه داد: قطعنامه و بیانیه خوبی برای این اجلاس توسط جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است که نشان از یک سیاست خارجه فعال و خلاق در این عرصه است و موضوع سوریه نیز به عنوان یکی از مسائل اصلی در این اجلاس مطرح است.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به بیانات امام راحل مبنی بر این که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند افزود: برگزاری قدرتمندانه اجلاس سران عدم تعهد در تهران مهر تاییدی بر سخن تاریخی امام خمینی (ره) است و ما در این رخداد تاریخی به عینه مشاهده می کنیم که آمریکا و سران غربی در تضعیف جایگاه ایران در منطقه و جهان هیچ غلطی نتوانستند بکنند .

حضور مردم در صحنه های مختلف نشانه ای از مردمی بودن جمهوری اسلامی ایران

وی همچنین با اشاره به حضور بی نظیر مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس گفت: حضور مردم در صحنه های مختلف دفاع از جمله راهپیمایی روز جهانی قدس و تشییع پیکر مطهر شهدای سقوط بالگرد بسیار چشمگیر بود و مردم با شرکت خود در این صحنه ها ثابت کرده اند که هیچ زمانیدست از آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) که همانا اصول مترقی اسلام ناب محمدی (ص) است بر نخواهند داشت.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به برنامه های هفته دولت در استان نیز اظهار داشت: 431 پروژه با اعتباری بالغ بر 4500 میلیارد ریال مجموع طرح ها و پروژه هایی است که جهت افتتاح و بهره برداری در این هفته آماده شده است.

وی افزود: افتتاح سدهای ورگیل سردشت ، ارس 2 پلدشت و احمد آباد تکاب از جمله طرح های آب و خاک استان محسوب می شود که در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

جلال زاده ادامه داد: محوریت این طرح ها پروژه ها و طرح های آب و خاک استان است چرا که استان آذربایجان غربی در زمینه های کشاورزی و بخش های مختلف آن، استان مستعدی محسوب می شود و از جمله امتیازات و مولفه های اصلی استان بشمار می رود.

وی تشکیل کارگروه توسعه کشاورزی را گامی دیگر در جهت توسعه بیش از پیش کشاورزی استان دانست و خاطر نشان نمود: این کارگروه در جهت تقویت بیش از پیش زیر ساخت های کشاورزی در بخش های مختلف آبزیان ، شیلات ، دام و طیور و همچنین تزریق اعتبارات بیشتر در این حوزه ایجاد شده است.

گسترش اشتغال ، افزایش تولید و در پی آن افزایش درآمد ها 3 شاخصه مهم توسعه استان

جلال زاده در بخش دیگری از سخنان خود گسترش اشتغال، افزایش تولید و در پی آن افزایش درآمد های استان را 3 مولفه و شاخصه پیشرفت در استان دانست و گفت: اگر این سه مولفه اصلی در استان تقویت یابد ما شاهد توسعه در تمامی زمینه های صنعتی و اقتصادی استان خواهیم بود.

وی با اشاره به این که منابع و ظرفیت های استان و منطقه محدود است افزود: مشخص کردن سمت و سوی توسعه در استان امری اجتناب ناپذیر است چرا که منابع موجود در استان محدود است و ما باید برای این منابع برنامه ریزی درستی داشته باشیم .

استاندار آذربایجان غربی وجود طرح آمایش سرزمینی در استان را یکی از مسائل مهم اقتصادی دانست و افزود: باید توسعه استان در مسیر آمایش سرزمینی خود پیش رود و نیاز سنجی ها در مناطق مختلف استان باید در دستور کار مسئولین استان قرار گیرد.

جلال زاده با اشاره به اینکه در طرح مهر ماندگار پروژه های شاخص و مطرح هر استان شناسایی می شود ادامه داد: از تعداد پروژه های مهر ماندگار 48 پروژه نسخه ملی در استان شناسایی شده است که تا آخر دولت دهم به اتمام خواهند رسید.

وی پتروشیمی مهاباد با اعتبار 6500 میلیارد ریال، راه آهن میاندوآب – ارومیه ، قطعه یک آزاد راه ارومیه به تبریز ، اتمام ورزشگاه 15 هزار نفری ارومیه، تالار مرکزی ارومیه ، سد سیلوه و سد چپر آباد را از جمله طرح های مهر ماندگار در استان دانست.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: در 2 ماه اخیر مبلغ 250 میلیارد ریال به پروژه راه آهن میاندوآب ارومیه تزریق شده است که این پروژه در حال حاضر با 5 پیمانکار کار خود را ادامه می دهد و جز اولویت های اول وزارت راه و شهرسازی است.

10 هزار مسکن مهر در سال جاری به اتمام خواهد رسید

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به وضعیت مساکن مهر استان گفت: مردم استان آذربایجان غربی در سال جاری شاهد به بهره برداری رسیدن 10 هزار واحد مسکن مهر در استان خواهند بود.

جلال زاده ادامه داد: تسهیلات مسکن مهر تا سقف 250 میلیون ریال است و این میزان تسهیلات تغییر نخواهد کرد.

وی با اشاره به این که به علت کوهستانی بودن و شرایط خاص استان و کاهش آورده های مردم در ساخت مساکن مهر به کمی تاخیر برخورده ایم افزود: در این راستا استانداری آذربایجان غربی از اعتبارات عمرانی جهت کم کردن هزینه های موجود و تسریع در روند ساخت مساکن مهر استان اختصاص داده است.

استاندار آذربایجان غربی همچنین اظهار داشت: در حالت کلی مساکن مهر استان از 60 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند.