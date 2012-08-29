جمع آوری 2 هزار آسیب دیده از سطح شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جاگیری معاون توسعه خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی با اشاره به اجرای طرح ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی شهر تهران در مدت زمان برگزاری اجلاس سران غیر متعهدها بر ضرورت ایجاد و افزایش ظرفیت پذیرش مددجویان و آسیب دیدگان اجتماعی در مراکز موقت باهمکاری دستگاههای مسئول از جمله وزارت کشور، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، حوزه خدمات شهری و اجرائیات شهرداری تهران تأکید کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه نزدیک به دو هزار آسیب دیده اجتماعی در طول دو هفته از سطح شهر تهران جمع‌آوری شده اند گفت: این کار نتیجه عزم گروهی و همکاریهای بین بخشی و مشارکت فعال ارگانهای ذیربط در حوزه شناسایی، جمع آوری و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی بوده است.

جاگیری افزود: تا کنون در طول اجرای طرح ویژه ساماندهی آسیبهای اجتماعی که سه هفته از آن می گذرد تعداد 175 واحد گشت جمع آوری آسیب دیدگان اجتماعی اعزام شده اند.