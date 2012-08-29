  1. جامعه
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۱۶

جمع آوری 2 هزار آسیب دیده از سطح شهر تهران

جمع آوری 2 هزار آسیب دیده از سطح شهر تهران

اعزام 175 واحد گشت جمع آوری آسیب دیدگان اجتماعی و جمع آوری 2 هزار آسیب دیده از سطح شهر تهران از جمله اقدااتی است که مدیریت شهری برای بر پایی اجلاس سران غیر متعهدها انجام داه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جاگیری معاون توسعه خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی با اشاره به اجرای طرح ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی شهر تهران در مدت زمان برگزاری اجلاس سران غیر متعهدها بر ضرورت ایجاد و افزایش ظرفیت پذیرش مددجویان و آسیب دیدگان اجتماعی در مراکز موقت باهمکاری دستگاههای مسئول از جمله وزارت کشور، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، حوزه خدمات شهری و اجرائیات شهرداری تهران تأکید کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه نزدیک به دو هزار آسیب دیده اجتماعی در طول دو هفته از سطح شهر تهران جمع‌آوری شده اند گفت: این کار نتیجه عزم گروهی و همکاریهای بین بخشی و مشارکت فعال ارگانهای ذیربط در حوزه شناسایی، جمع آوری و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی بوده است.

جاگیری افزود: تا کنون در طول اجرای طرح ویژه ساماندهی آسیبهای اجتماعی که سه هفته از آن می گذرد تعداد 175 واحد گشت جمع آوری آسیب دیدگان اجتماعی اعزام شده اند.

کد مطلب 1683974

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