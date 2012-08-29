پلیس تا عادی شدن اوضاع مناطق زلزله زده در کنار مردم می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم مسعود خرم نیا پیش از ظهر چهارشنبه در جمع کارکنان حاضر مراسم صبح گاه عمومی فرماندهی انتظامی استان در تشریح خبر فوق گفت: به محض وقوع زلزله گروه های امدادی ، ترافیکی، انتظامی و یگان ویژه در مناطق زلزله زده مستقر شدند .



وی گفت : با تلاش همکاران، امنیت کامل بر مناطق زلزله زده حاکم است و هموطنان در این مناطق هیچ مشکل امنیتی ندارند و در آینده نیز عوامل انتظامی به صورت فوق العاده در محل استقرار چادرهای آسیب دیدگان آماده خدمت رسانی هستند .



سردار خرم نیا با گرامیداشت هفته دولت و یاد وخاطر شهیدان رجایی و باهنر ، از تلاش کارکنان انتظامی استان در ماه مبارک ، نماز عید سعید فطر و خصوصا زحمات آنان در حادثه زلزله اخیر تشکر و قدردانی کرد.



فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی در خاتمه با تشریح امداد رسانی های انجام گرفته تا با امروز، گفت : پلیس می کوشد با تداوم حضور و کمک خود به بازماندکان این حادثه دلخراش موجبات تسلی خاطر آنان را فراهم آورد .