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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۴۸

سردار خرم نیا:

پلیس تا عادی شدن اوضاع مناطق زلزله زده در کنار مردم می ماند

پلیس تا عادی شدن اوضاع مناطق زلزله زده در کنار مردم می ماند

تبریز-خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی گفت: گروه های اعزامی پلیس به مناطق آسیب دیده از زلزله، تا زمان برگشت به وضعیت عادی در کنار هموطنان عزیزمان خواهند ماند .

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم مسعود خرم نیا پیش از ظهر چهارشنبه  در جمع کارکنان حاضر مراسم صبح گاه عمومی فرماندهی انتظامی استان در تشریح خبر فوق گفت: به محض وقوع زلزله گروه های امدادی ، ترافیکی، انتظامی و یگان ویژه در مناطق زلزله زده مستقر شدند .

وی گفت : با تلاش همکاران، امنیت کامل بر مناطق زلزله زده حاکم است و هموطنان در این مناطق هیچ مشکل امنیتی ندارند و در آینده نیز عوامل انتظامی به صورت فوق العاده در محل استقرار چادرهای آسیب دیدگان آماده خدمت رسانی هستند .

سردار خرم نیا با گرامیداشت هفته دولت و یاد وخاطر شهیدان رجایی و باهنر ، از تلاش کارکنان انتظامی استان در ماه مبارک ، نماز عید سعید فطر و خصوصا زحمات آنان در حادثه زلزله اخیر تشکر و قدردانی کرد.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی در خاتمه با تشریح امداد رسانی های انجام گرفته تا با امروز، گفت : پلیس می کوشد با تداوم حضور و کمک خود به بازماندکان این حادثه دلخراش موجبات تسلی خاطر آنان را فراهم آورد .

کد مطلب 1683976

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