شبکه توزیع آب کاخک گناباد توسعه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ریاضی ظهر چهارشنبه در مراسم اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهر کاخک گناباد اظهار داشت: برای اجرای این طرح 7 هزار و 720 متر لوله گذاری و 38 حوضچه شیرآلات ساخته شده است.

ریاضی ادامه داد: برای اجرای این طرح دو هزار و 600 میلیون ریال هزینه شده است.

امام جمعه کاخک نیز در این مراسم بیان داشت: شهر کاخک مرکز بخش کاخک گناباد در جنوبی ترین نقطه استان خراسان رضوی واقع شده و اجرای این گونه طرح ها سبب رشد و توسعه این شهر زیارتی می شود.

حجت الاسلام ولی خاکشور افزود: اجرای این طرح، نعمت الهی برای مردم و موجب بهره مندی هرچه بیشتر مردم کاخک از آب آشامیدنی سالم است.