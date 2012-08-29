  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۰۲

شبکه توزیع آب کاخک گناباد توسعه یافت

شبکه توزیع آب کاخک گناباد توسعه یافت

گناباد - خبرگزاری مهر: مدیر امور آب و فاضلاب گناباد گفت: با اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهر کاخک بیش از 4 هزار نفر از مزایای اجرای این طرح و آب شرب بهره مند می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ریاضی ظهر چهارشنبه در مراسم اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهر کاخک گناباد اظهار داشت: برای اجرای این طرح 7 هزار و 720 متر لوله گذاری و 38 حوضچه شیرآلات ساخته شده است.

ریاضی ادامه داد: برای اجرای این طرح دو هزار و 600 میلیون ریال هزینه شده است.

امام جمعه کاخک نیز در این مراسم بیان داشت: شهر کاخک مرکز بخش کاخک گناباد در جنوبی ترین نقطه استان خراسان رضوی واقع شده و اجرای این گونه طرح ها سبب رشد و توسعه این شهر زیارتی می شود.

حجت الاسلام ولی خاکشور افزود: اجرای این طرح، نعمت الهی برای مردم و موجب بهره مندی هرچه بیشتر مردم کاخک از آب آشامیدنی سالم است.

کد مطلب 1683977

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها