سید محمد هادی ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روز پنجشنبه نهم شهریور ماه سال جاری سومین اجلاس مهدیه های سراسر کشور به میزبانی اصفهان و در سالن اجتماعات مهدیه اصفهان برگزار خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود برنامه های این اجلاس اشاره کرد و اظهار داشت: این اجلاس با سخنرانی رئیس حوزه علمیه اصفهان آیت الله العظمی مظاهری آغاز و در ادامه بیانیه حضرت آیت الله صافی گلپایگانی قرائت می‌شود.

ابطحی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: آیت الله یزدی، نماینده امام و عضو هیئت امنای مهدیه تهران و همچنین سخنرانی تولیت مجتمع مهدیه اصفهان، حجه الاسلام حاج سید احمد روضاتی از دیگر برنامه های صبح روز اول این اجلاس به شمار می‌رود.

دبیر سومین دبیر سومین اجلاس مهدیه‌های کشور در ادامه سخنان خود تشکیل کارگروه های فرهنگی را از دیگر برنامه‌های این اجلاس برشمرد و یادآور شد: برگزاری انتخابات هیئت مدیره مجمع مهدیه ها و زیارت مقبره علامه مجلسی بخش پایانی این برنامه‌ها به شمار می‌رود.