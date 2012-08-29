به گزارش خبرنگار مهر، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در بدو ورود به تهران در جمع خبرنگاران در خصوص اهمیت حضور وی در شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد به میزبانی تهران در خصوص حل مناقشات منطقهای و بحران سوریه گفت: ایران نقش مهمی در منطقه دارد و میتواند به حل مشکلات منطقه کمک کند و نقش مهمی در حل بحرانهای منطقهای داشته باشد.
وی در ادامه افزود: من از میهمان نوازی جمهوری اسلامی ایران و همچنین دعوت از بنده برای شرکت در اجلاس تشکر میکنم. من خاطرات خوبی از سفر قبلی خودم به ایران دارم.
دبیرکل سازمان ملل همچنین گفت که درخواست دیدار با رهبر معظم انقلاب را دارد.
بان کی مون تصریح کرد: امیدوارم مذاکرات سازندهای با مقامات ارشد ایرانی داشته باشم و قصد دارم در مورد تاریخ و فرهنگ ایران بیشتر بدانم.
وی ضمن تشکر از دولت ایران اظهار داشت: ایران میتواند نقش مهمی به عنوان میانجیگر در منطقه برای حل تمام بحرانها داشته باشد.
نظر شما