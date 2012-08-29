بدمینتون بازان زنجان جام قهرمانی را به خانه بردند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انجام بازی های مراحل گروهی و حذفی مسابقات قهرمانی کشور خردسالان پسر در قم دو تیم راه یافته به دیدار نهایی برای تعیین تیم قهرمان به مصاف یکدیگر رفتند و در نهایت جام قهرمانی به تیم زنجان رسید.



بر اساس برنامه‌ریزی فدراسیون بدمینتون کشورمان، این دوره از مسابقات بدمینتون قهرمانی رده سنی خردسالان پسر کشور از روز یکشنبه پنجم شهریور ماه با حضور 29 تیم از 27 استان کشور در قم آغاز شده است و عصر امروز با معرفی و تجلیل از برترین ها پایان می یابد.



حضور قم، زنجان، سیستان و آذربایجان در نیمه نهایی



در حالی که استقبال بسیار گسترده‌ای در مقایسه با دوره‌های قبل از این دوره از پیکارها به عمل آمده است و در آن چهره‌های آینده دار بدمینتون کشور رقابت می‌کنند، شهرهای توابع تهران و کیش با دو تیم در این مسابقات حاضر شده اند.



طبق جدول برگزاری مسابقات، این تیم ها در مرحله مقدماتی ابتدا در هشت گروه با هم به رقابت پرداختند که در پایان دو تیم مجوز صعود به مرحله بعد را داشتند و بدین ترتیب با حذف برخی مدعیان، 16 تیم به مرحله نخست حذفی صعود کردند.



بر این اساس در مرحله حذفی بدمینتون بازان تیم خراسان رضوی مغلوب تیم هیئت بدمینتون فارس شدند و تیم هیئت بدمینتون استان همدان در جدال با مرکزی نتیجه را واگذار کرد، ضمن اینکه تیم بدمینتون زنجان از سد کردستان عبور کرد.



در دیگر دیدارهای مرحله اول حذفی، تیم هیئت بدمینتون استان لرستان برابر حریف قدر اصفهان تن به شکست داد و تیم میزبان این دوره از پیکارها یعنی هیئت بدمینتون قم برابر یزد صاحب برتری شد و به مرحله بعدی مسابقات راه یافت.



این در حالی است که تیم بدمینتون پسران خردسال خوزستان در جدال آذربایجان غربی تن به شکست داد و تیم سیستان و بلوچستان موفق به حذف بدمینتون بازان سمنان شد، ضمن اینکه در آخرین بازی این مرحله تیم گلستان با تهران دیدار کرد و به برتری رسید.



برتری زنجان برابر آذربایجان غربی در راه کسب عنوان قهرمانی



در حالی که مسابقات بدمینتون قهرمانی کشور در رده سنی خردسالان پسر در دوبخش تیمی و آزاد برگزار می‌شود و امروز خواهد یافت، تیم‌های آذربایجان غربی، فارس، زنجان و سیستان و بلوچستان به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.



در مرحله نیمه نهایی این پیکارها، تیم هیئت بدمینتون فارس به مصاف زنجان رفت و در پایان زنجانی ها موفق به شکست حریف خود شدند تا به فینال راه یابند، ضمن اینکه در دیگر بازی این مرحله بدمینتون بازان تیم هیئت آذربایجان غربی برابر سیستان و بلوچستان صف آرایی کردند که برتری در این بازی به تیم هیئت آذربایجان غربی رسید.



در مسابقه پایانی بدمینتون بازان زنجانی با حساب سه بر صفر از سد تیم هیئت بدمینتون آذربایجان غربی عبور کرده و قهرمان بخش تیمی این پیکارها لقب گرفتند، ضمن اینکه مقام سوم مشترک نیز به تیم های سیستان و بلوچستان و فارس رسید.

