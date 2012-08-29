کنگره بین المللی هم اندیشی سرطان در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه همایی در نشست خبری قبل از ظهر چهارشنبه در شهرک سلامت درباره این کنکره اظهار کرد: شش نفر از اساتید برجسته از کشورهای آمریکا، کانادا، ترکیه و فرانسه در این هم اندیشی سخنرانی خواهند داشت.

دبیر اجرایی کنگره بین المللی هم اندیشی سرطان افزود: پروفسور بهمن امامی رئیس بخش رادیوتراپی انکولوژی مرکز پزشکی دانشگاه لا یولا آمریکا، فریبا اسراری مدیر مرکز بیماریهای پستان در پایگاه "گرین اسپرینگ" دانشگاه "جان هاپکینز آمریکا"، مهران حبیبی استاد یار مرکز "بی ویو" دانشگاه "جان هاپکینزآمریکا"، مصطفی حیدریان استادیار بخش رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه "تورنتو" کانادا و فیزیست ارشد بیمارستان "پرنسس مارگارت"، مسعود کافی استاد یار دانشگاه استانبول و رئیس بخش پزشکی هسته ای بیمارستان تخصصی اطفال "شیش لی" در این هم اندیشی سخنرانی و کارگاههای آموزشی را برای پزشکان کشور اجرا خواهند کرد.

وی تاکید کرد: با توجه به تغییرات عمده در طراحی و درمان سرطان انجمن های علمی و تحقیقاتی بین المللی و کشور دراین همایش با دانشگاه علوم پزشکی مشهد همکاری و آخرین دستاورد های خود را به نمایش خواهند گذاشت.

وی با بیان اینکه برای آموزش در رادیوتراپی از آخرین امکانات بهره خواهند گرفت افزود: بهترین نرم افزارها با امکانات سه بعدی به متخصصین کشور در کارگاه ها ی پژوهشی و علمی آموزش داده خواهد شد.

وی یاد آور شد: از خصوصیات این کارگاه ها این است که در محیط بسته و با کار عملی خواهد بود تا بالاترین کار آمدی را داشته باشد.

همایی افزود: کارگاه اقدامات حمایتی برای بیماران سرطانی، کارگاه "لنف ادم" برای پیشگیری از ورم دست و برخورد صحیح با آن از جمله کارگاه های بر گزار شده در این کنگره خواهد بود.

وی تصریح کرد: 120 سخنران در این هم اندیشی شرکت خواهند داشت و این کنگره پیش زمینه ای برای انتقال دانش به مراکز تحقیقات در ایران است.

دبیرکنگره بین المللی هم اندیشی سرطان تاکید کرد: این هم اندیشی شروعی برای تحول بهبود تکنیک های نوین درمان سرطان در کشور خواهد بود و ما باید علاوه بر خرید تکنولوژی روز دنیا آموزش این تکنولوژی راهم به متخصصان ایرانی داشته باشیم.

وی تعداد مقالات شرکت داده شده در این کنگره را 160 مقاله و پوستر عنوان کرد و افزود: تعداد 450 مقاله به دبیر خانه کنگره ارسال شده است.