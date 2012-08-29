هیچ گونه مشکل امنیتی در اجلاس تهران نداشته ایم/ کنترل از مرز تا پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان افزود: تا امروز که آخرین روز جلسه وزرای امور خارجه کشورهای غیر متعهد در تهران است هیچ گونه مشکل امنیتی در رابطه با اجلاس و سایر موضوعات در کشور گزارش نشده که از نظر امنیتی در نوع خود بسیار عالی است.

وی افزود: البته اذعان داریم این امر محقق نمی شد، مگر همکاری و همیاری مردم با نیروی انتظامی که از همه مردم تشکر می کنم.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی یادآور شد: با اقداماتی که نیروی انتظامی در قبل و در طول اجلاس انجام داد تلاش کردیم که کمترین مزاحمت را برای مردم ایجاد کنیم اگر چه می دانیم اقدامات ما نمی تواند بدون زحمت باشد به همین دلیل موضوع تعطیلات مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.

سردار رادان افزود: جا دارد از آن دسته از مردم که اجرای اقدامات ترافیکی و انتظامی موجبات زحمت را برایشان فراهم کرد عذر خواهی کنیم و تمنا داشته باشیم این دو روز باقیمانده تا پایان اجلاس را با همکاری خودشان پلیس را یاری دهند تا بتوانیم این روزهای پایانی را همانند روزهای گذشته با اقتدار پشت سر بگذاریم.

فرمانده قرارگاه امام علی (ع) تصریح کرد: گفتگوهایی با برخی از شرکت کنندگان در اجلاس داشتم که همه آنان از ایران به عنوان کشوری امن، با ثبات و مقتدر یاد می کردند و این ممکن نبود مگر با حضور و دعای خیر مردم و تلاش نیروهای انتظامی، امنیتی و همچنین لطف خدا که شامل حال همه ما شده است.

سردار رادان تاکید کرد: در دو روز باقیمانده به پایان اجلاس نیز قطعا محدودیتهای ترافیکی در محدوده اجلاس به اجرا درخواهد آمد که همکاران من تلاش خواهند کرد این محدودیتها مقطعی باشد تا کمترین زحمت را برای مردم ایجاد کنند اما بازهم از مردم خواهش می کنیم چنانچه در محدوده برگزاری اجلاس کار ندارند ترددشان را در این مسیرها کم کنند تا مدعوینی که میهمان کشور هستند با سهولت بتوانند تردد داشته باشند و پلیس نیز امکان رفت و آمد آنها را به راحتی فراهم کند.

فرمانده قرارگاه امام علی (ع) با اشاره به اینکه این قرارگاه به منظور اجرایی کردن اقدامات لازم در زمان اجلاس تشکیل شد، تصریح کرد: این قرارگاه مسئولیت اجرای اقدامات انتظامی، امنیتی و ترافیکی از مرز تا تهران و در تهران نیز از لایه های بیرونی تا لایه های درونی را بر عهده دارد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: سازمانها و یگانهای دیگر که باید برای ایجاد نظم و امنیت اجلاس همکاری می کردند به دلیل هماهنگی خوب آنان با قرارگاه نه تنها مشکلی ایجاد نشد بلکه می توانیم بگوییم که هماهنگیها در سطح بسیار عالی در جریان است که از همه آنها قدردانی و تشکر می کنم.